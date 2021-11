LEGIA VARSAVIA-NAPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Legia Varsavia-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:45 italiane di oggi giovedì 21 novembre 2021, il Napoli di Spalletti vola in Polonia per affrontare il Legia Varsavia per la 4a giornata di del Gruppo C di Europa League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Legia Varsavia-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Legia Varsavia-Napoli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La squadra di Spalletti è reduce dalla vittoria nel derby contro la Salernitana e comanda la Serie A con 31 punti, gli stessi del Milan. Gli azzurri sono ancora imbattuti in campionato: l’unico k.o. stagionale è arrivato contro lo Spartak Mosca in Europa League. Gli uomini di Golebiewski occupano la vetta del girone con sei punti, gli azzurri inseguono due lunghezze più giù. Sarà fondamentale per il Napoli conquistare punti in trasferta e prendersi la prima posizione del gruppo.

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Ciepela, Slisz, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Muci. Allenatore Golebiewski.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. Allenatore Spalletti.

Legia Varsavia-Napoli Diretta al posto di Rojadirecta ITA



Legia Varsavia-Napoli in tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Su DAZN sarà affidata alla telecronaca di Stefano Borghi, con commento tecnico di Alessandro Budel. Su Sky, invece, telecronista della partita Dario Massara.

Legia Varsavia-Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Legia Varsavia-Napoli streaming gratis per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Legia Varsavia-Napoli Streaming alternativa Rojadirecta?

Legia Varsavia-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta TV (e nemmeno con Tarjeta Roja Online) in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.