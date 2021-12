NAPOLI-LEICESTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Napoli-Leicester Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:45 italiane di oggi giovedì 9 dicembre 2021, il Napoli di Spalletti fa visita in trasferta al Leicester del tecnico Rodgers per la 1a giornata di del Gruppo C di Europa League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Leicester streaming gratis e diretta video tv.

Gli azzurri devono battere gli inglesi per passare al turno successivo di Europa League. Spalletti carica: “Noi ci siamo”. Le due formazioni in emergenza: il Napoli per i numerosi infortuni, il Leicester per il Covid. nella formazione inglese mancheranno sette giocatori che hanno contratto il virus: Lookman, Amartey, Iheanacho, Vestergaard, Perez, Benkovic e Daley-Campbell. Il tecnico Rodgers: “potevamo aspettare 24 ore e vedere, ma abbiamo preferito non prendere rischi anche per rispetto del paese che ci ospita, visto il momento storico che viviamo”.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Demme, Elmas; Politano, Petagna, Lozano. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Ospina, Boffelli, Malcuit, Manolas, Costanzo, Vergara, Mertens, Ounas.

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Soumaré, Ndidi; Daka, Maddison, Barnes; Vardy. Allenatore Rodgers. A disposizione in panchina: Ward, Choudhury, Dewsbury-Hall, Albrighton, Flynn, Nelson.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna). Guardalinee: Devis e Del Palomar. Quarto Uomo: JL Munuera. VAR: JM Munuera. Assistente VAR: Willy.

Napoli-Leicester in diretta tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Napoli-Leicester streaming gratis per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

