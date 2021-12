GENOA SAMPDORIA Streaming Gratis ROJADIRETCA TV, dove vederla: Facebook, YouTube, Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Genoa-Sampdoria Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 10 dicembre 2021, i rossoblù di Shevchenko, penultimi, ospitano i blucerchiati di D’Aversa nel 105° Derby della Lanterna: match valido per la 17a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Genoa-Sampdoria streaming gratis e diretta tv.

Allo stadio Luigi Ferraris va in scena il match il Derby della Lanterna numero 105 della storia tra il Genoa di Shevchenko, penultimo in classifica a quota 10 punti, e la Sampdoria di D’Aversa, 15esima con appena cinque lunghezze in più.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Behrami, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban. Allenatore Shevchenko. A disposizione in panchina: Marchetti, Semper, Vanheusden, Criscito, Bani, Touré, Melegoni, Galdames, Ghiglione, Bianchi, Buksa, Destro. Indisponibili: Caicedo, Fares, Kallon, Maksimovic, Rovella, Sturaro. Squalificati: nessuno.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Gabbiadini, Caputo. Allenatore D’Aversa. A disposizione in panchina: Falcone, N. Ravaglia, A. Ferrari, Depaoli, Murru, Chabot, Dragusin, Askildsen, Adrien Silva, Trimboli, Quagliarella, Ciervo. Indisponibili: Damsgaard, Ihattaren, Torregrossa, Vieira. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Doveri di Roma. Assistenti: Liberti e Bercigli. IV uomo: Minelli. VAR: Nasca. Assistente VAR: Bresmes.

Genoa e Sampdoria hanno pareggiato, con il punteggio di 1-1, gli ultimi due incontri di campionato e non arrivano a tre pareggi consecutivi nella competizione dall’aprile 1994.

Genoa-Sampdoria in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, commento tecnico affidato a Dario Marcolin.

La Sampdoria ha segnato in tutte le ultime sei sfide di campionato contro il Genoa e in Serie A ha fatto meglio solamente tra il 1973 e il 1983, quando arrivò a quota sette di fila.

Dopo aver vinto tre derby consecutivi da squadra ospitante tra il 2009 e il 2011, il Genoa ha ottenuto solo tre punti, grazie a tre pareggi, nelle nove sfide più recenti; i rossoblù non sono mai rimasti per 10 gare casalinghe senza successi contro la Sampdoria in Serie A.

