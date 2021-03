GENOA SAMPDORIA Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis: Diretta su Sky Sport

Dove vedere Diretta Genoa Sampdoria Streaming Live senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Derby della Lanterna valido per la 25a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi mercoledì 3 marzo 2021 con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

Davide Ballardini è imbattuto nei quattro derby di Genova di campionato come allenatore del Genoa (2V, 2N): solo Marco Giampaolo (sei) vanta più stracittadine genovesi senza mai perdere nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A. Mattia Destro ha segnato quattro reti contro la Sampdoria in Serie A, la più recente nel settembre 2016 con il Bologna – questo potrebbe essere però il primo derby della Lanterna per l’attaccante del Genoa. Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini hanno realizzato tre gol a testa nei derby in Serie A tra Sampdoria e Genoa: soltanto Adriano Bassetto (5), Giuseppe Baldini, Roberto Mancini e Diego Milito (4 ciascuno) hanno fatto meglio nella storia della stracittadina genovese nel massimo campionato.

Genoa Sampdoria Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Genoa Sampdoria viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Genoa Sampdoria Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Genoa Sampdoria in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Genoa Sampdoria Formazioni

sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere superchè considerata illegale in Italia.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lu. Pellegrini, Rovella

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, A. Silva, Damsgaard; Keita, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Torregrossa

Alternative per vedere Genoa Sampdoria in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Genoa Sampdoria non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Genoa Sampdoria potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.