ROJADIRECTA Milan-Udinese Sassuolo-Napoli Fiorentina-Roma TarjetaRojaOnline: Orario Diretta Streaming TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi mercoledì 3 marzo 2021, dove spiccano Milan-Udinese Sassuolo-Napoli Fiorentina-Roma e il Derby della Lanterna Genoa-Sampdoria tra le partite della 25a giornata infrasettimanale di Serie A.

15:00 Arezzo-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Juve Stabia-Bari (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Catanzaro-Avellino (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

18:00 Juventus U23-Novara (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

18:30 Sassuolo-Napoli Streaming (Serie A) Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Sassuolo-Napoli, sfida valida per la 25a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La squadra di De Zerbi affronta quella di Gattuso. Nella gara d’andata il Sassuolo ha ottenuto la sua seconda vittoria in Serie A contro il Napoli, dopo quella registrata nell’agosto 2015. Il confronto dello scorso novembre è stato inoltre il primo in cui i partenopei non hanno trovato la via del gol.

Streaming Sassuolo Napoli sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

19:00 Lione-Rennes (Ligue 1) – Dazn

19:00 Burnley-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football

20:30 Virtus Verona-Padova (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

20:30 Catania-Palermo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 257 Satellite)

20:30 Monopoli-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

20:45 Fiorentina-Roma Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Fiorentina-Roma, sfida valida per la 25 giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Prandelli affronta quella di Fonseca. Dopo la sconfitta per 0-2 nella gara d’andata, la Fiorentina potrebbe restare a secco di gol per due match consecutivi contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 2014 – risale invece al 1974/75 l’unica stagione in cui i giallorossi non hanno incassato reti in entrambe le sfide stagionali di massimo campionato contro la Viola.

Streaming Fiorentina Roma sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

20:45 Genoa-Sampdoria Streaming (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

Genoa-Sampdoria, sfida valida per la 25a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova. La squadra di Ballardini affronta quella di Ranieri nel derby della Lanterna.

Il Genoa ha ottenuto un successo e un pareggio negli ultimi due derby contro la Sampdoria in Serie A e potrebbe restare imbattuto per tre stracittadine genovesi di fila per la prima volta dal novembre 2009 (tre successi in quel caso).

Diretta Genoa Sampdoria sui canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

20:45 Atalanta-Crotone (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

20:45 Cagliari-Bologna (Serie A) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

20:45 Milan-Udinese Streaming (Serie A) – Dazn e Dazn1

Milan-Udinese, sfida valida per la 25a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Meazza di Milano. La squadra di Pioli affronta quella di Gotti. Il Milan arriva da due successi consecutivi contro l’Udinese in Serie A (entrambi per un gol di scarto): i rossoneri non collezionano tre vittorie consecutive contro i friulani nella competizione dal 2008.

Diretta Milan Udinese trasmessa da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:45 Benevento-Verona (Serie A) – Dazn e Dazn1+

21:00 Bordeaux-Psg (Ligue 1) – Dazn

21:00 Lilla-Marsiglia (Ligue 1) – Dazn

21:00 Strasburgo-Monaco (Ligue 1) – Dazn

21:15 Crystal Palace-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

23:15 Caracas-Cesar Vallejo (Copa Libertadores) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.