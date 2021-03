JUVENTUS SPEZIA Streaming TV Gratis, dove vedere: Diretta LIVE Sky o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Juventus Spezia Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta e TarjetaRojaOnline: Video Serie A 25a giornata. Alle ore 20:45 italiane di oggi martedì 2 marzo 2021, si gioca Juventus Spezia in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match della 25a giornata di Serie A.

Squadre divise da ventuno punti in classifica: 25 per i liguri, 46 per i piemontesi che devono ancora recuperare la gara col Napoli, la cui disputa potrebbe avvenire il prossimo 17 marzo , alla luce dell’eliminazione degli azzurri dall’Europa League che ha liberato uno slot. Juventus reduce da un amaro pareggio in quel di Verona: l’incornata di Barak ha negato la gioia dei tre punti a Ronaldo e compagni, col portoghese che aveva segnato la rete dell’illusorio vantaggio su assist di Chiesa.

Juventus Spezia Diretta al posto di Rojadirecta TV

Juventus Spezia viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

La Juventus ha vinto solo una delle ultime cinque partite in tutte le competizioni (2N, 2P), dopo aver registrato sei successi di fila. La Juventus ha vinto le ultime cinque gare casalinghe in Serie A, segnando sempre almeno due gol (14 nel periodo) e mantenendo la porta involata nelle tre più recenti.

Juventus Spezia Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Juventus Spezia in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Sfida tra la squadra che ha subito meno gol nei secondi tempi (Juventus, 10) e quella che invece ne ha incassati di più nella seconda frazione di gioco (Spezia, 29) nella Serie A 2020/21.

Juventus Spezia Formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Fagioli, Rabiot, Alex Sandro; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Allenatore Andrea Pirlo.Squalificati: nessuno.Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Dybala, Cuadrado, Morata.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. Allenatore Italiano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Mattiello, Pobega, Rafael, Saponara.

Giocatori da tenere d’occhio: Cristiano Ronaldo ha segnato quattro dei sei gol della Juventus nelle ultime quattro giornate di Serie A, inclusi tre nei primi tempi delle partite casalinghe. Nel frattempo, Emmanuel Gyasi dello Spezia ha segnato nel secondo tempo tutti e quattro i suoi ultimi gol ufficiali, inclusa una doppietta nell’ultima partita.

Statistica in evidenza: nell’arco delle ultime quattro stagioni, la Juventus ha vinto 12 delle 13 partite casalinghe di campionato contro avversarie neopromosse in Serie A (1 pareggio), superando un handicap di -1 in otto occasioni.

Alternative per vedere Juventus Spezia in diretta streaming gratis

Altre forme per vedere Juventus Spezia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

Cristiano Ronaldo della Juventus, autore di 19 reti in questa Serie A, potrebbe diventare il primo giocatore a segnare almeno 20 gol in ciascuna delle ultime 12 stagioni nei top-5 campionati europei.

L’unica alternativa per guardare Juventus Spezia potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

Cristiano Ronaldo ha segnato in nove delle 10 sfide contro formazioni neopromosse in Serie A (13 reti). Solo contro il Parma nel primo match contro queste avversarie (settembre 2018) è rimasto a secco di gol.