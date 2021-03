Streaming Juventus-Spezia Lazio-Torino Frosinone-Monza: Orario Diretta TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi martedì 2 marzo 2021, dove spicca Juventus-Spezia anticipo della 25a giornata infrasettimanale di Serie A.

15:00 Pro Sesto-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Potenza-Turris (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:00 Streaming Frosinone-Monza (Serie B) – Dazn

Il Frosinone di Alessandro Nesta sfida in casa il Monza di Cristian Brocchi nella 26a giornata infrasettimanale del campionato di Serie B. Il tecnico dei ciociari, reduce da una batosta per 4-0 in trasferta contro la Cremonese, si gioca la panchina contro il suo ex compagno di squadra in rossonero.

Diretta Frosinone-Monza trasmessa da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

17:30 Perugia-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

18:30 Streaming Lazio-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Si gioca Lazio-Torino? A causa dei casi di Covid verificatisi al Torino, si attende ancora una decisione sullo svolgimento della sfida a Roma con la Lazio. La sentenza sulla giocabilità o meno della partita, però, tarda ad arrivare e si prospettano tre possibili scenari da attuare in extremis, visto che la gara è fissata per martedì alle 18:30, primo anticipo della 25a giornata infrasettimanale di Serie A.

3-0 a tavolino come nel caso di Juventus-Napoli. Rinvio a data da destinarsi. Posticipo a breve termine.

Diretta Lazio Torino sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

19:00 Brescia-Cosenza (Serie B) – Dazn

19:00 Reggina-Empoli (Serie B) – Dazn

19:00 Cittadella-Pescara (Serie B) – Dazn

19:00 Ascoli-Pisa (Serie B) – Dazn e Dazn1

19:00 Chievo-Pordenone (Serie B) – Dazn

19:00 Salernitana-Spal (Serie B) – Dazn

19:00 Lecce-Entella (Serie B) – Dazn

20:45 Streaming Juventus-Spezia (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Juventus-Spezia si giocherà oggi martedì 2 marzo 2021 all’Allianz Stadium di Torino: non potranno essere presenti i tifosi sugli spalti in virtù delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Giocatori da tenere d’occhio: Cristiano Ronaldo ha segnato quattro dei sei gol della Juventus nelle ultime quattro giornate di Serie A, inclusi tre nei primi tempi delle partite casalinghe. Nel frattempo, Emmanuel Gyasi dello Spezia ha segnato nel secondo tempo tutti e quattro i suoi ultimi gol ufficiali, inclusa una doppietta nell’ultima partita. Statistica in evidenza: nell’arco delle ultime quattro stagioni, la Juventus ha vinto 12 delle 13 partite casalinghe di campionato contro avversarie neopromosse in Serie A (1 pareggio), superando un handicap di -1 in otto occasioni.

Diretta Juventus Spezia sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Vicenza-Cremonese (Serie B) – Dazn

21:00 Manchester City-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Football.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

