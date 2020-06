TORINO UDINESE Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link, dove vederla: DAZN o Sky?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Torino Udinese Streaming Gratis senza Rojadirecta: si affrontano oggi martedì 23 giugno 2020 alle ore 21:45 per la 27a giornata di Serie A.

Il Torino si ripresenta di nuovo all’ex Comunale pochi giorni dopo il deludente risultato interno col Parma nella sfida di recupero giocata pochi giorni fa e impattata 1-1 con non pochi rimpianti da parte granata.

Oggi in Piemonte arriva l’Udinese, 0-0 in casa con la Fiorentina prima dello stop, che viaggia nella parte medio bassa della graduatoria con 28 punti ed ha bisogno di risultati positivi per non vedersi risucchiata nella zona più pericolosa della graduatoria.

Torino Udinese viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

I granata sono alla ricerca di una vittoria dopo un’incredibile striscia di 7 risultati senza successi, con 6 sconfitte ed il pareggio nel recupero col Parma ad interrompere i ko consecutivi; i friulani non vincono a Torino da dicembre 2015, quando conquistarono i 3 punti di misura grazie ad una rete di Perica.

