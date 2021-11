INTER-NAPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Inter-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 di oggi Domenica 21 Novembre 2021, il Napoli di Massimiliano Allegri fa visita alla Lazio di Maurizio Sarri, che con la Vecchia Signora ha vinto il suo primo scudetto due anni fa, allo stadio Olimpico di Roma: match valido per la 13a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter-Napoli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il big match della 13ª giornata di campionato va in scena allo stadio Meazza. L’Inter dopo aver pareggiato il derby con il Milan si prepara a ricevere il Napoli. Anche il club partenopeo nell’ultima partita disputata ha fatto registrare il segno X al novantesimo (1-1 con il Verona). Con la sconfitta del Milan a Firenze, il Napoli ha l’occasione di staccare i suoi rivali per lo scudetto allungando in classifica.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi.

A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Correa. Indisponibili: Eriksen, Brazao, Sanchez, De Vrij. Squalificati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly; Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti.

A disposizione in panchina: Meret, Idasiak, Malcuit, Juan Jesus, Manolas, Zanoli, Lobotka, Elmas, Mertens, Petagna. Indisponibili: Politano, Demme e Ounas. Squalificati: nessuno.

ARBITRO: Valeri di Roma. Guardalinee: Giallatini-Preti. Quarto Uomo: Marchetti. Var: Aureliano. Avar: Longo.

Inter-Napoli Diretta al posto di Rojadirecta TV



Inter-Napoli in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin.

L’Inter per le quote parte favorita in una sfida che, sempre per i bookie, dovrebbe regalare almeno un gol per parte. L’Inter a secco del resto finora non ci è ancora mai stata, il Napoli ha avuto le polveri bagnate solo contro la Roma di Mourinho.

Inter-Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Inter-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Sfida tra il miglior attacco del campionato (Inter, 29 gol fatti) e la miglior difesa (Napoli, solo quattro gol subiti); l’Inter inoltre è la squadra che ha subito in percentuale più gol su palla inattiva (il 54% del totale, sette su 13), mentre il Napoli è quella che ha messo a referto più gol da fermo finora (11).

Inter-Napoli Streaming alternativa Rojadirecta?

Inter-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.