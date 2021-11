SASSUOLO-CAGLIARI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Sassuolo-Cagliari Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 12:30 di oggi domenica 21 novembre 2021, il Sassuolo di Dionisi riceve in casa la visita del Cagliari di Mazzarri nel match valido per la 13a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Sassuolo-Cagliari streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Sassuolo-Cagliari Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il Sassuolo di Alessio Dionisi sfida in casa il Cagliari ultimo in classifica di Walter Mazzarri nel lunch match della 13ª giornata di Serie A. Gli emiliani sono tredicesimi in classifica con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, i sardi chiudono la graduatoria a quota 6, con un cammino di una sola vittoria, 3 pareggi e 8 sconfitte.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Traoré, Raspadori; Scamacca. Allenatore Dionisi. Indisponibili: Boga, Djuricic, Obiang, Romagna. Squalificati: nessuno.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Deiola; Keita, Joao Pedro. Allenatore Mazzarri. Indisponibili: Ceppitelli, Walukiewicz, Ceter, Rog. Squalificati: nessuno.

Sassuolo-Cagliari in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Walter Mazzarri ha perso le ultime quattro partite di campionato alla guida del Cagliari: è la quarta volta che registra una striscia di sconfitte consecutive così lunga nella competizione e mai nella sua carriera in Serie A è arrivato a cinque di fila.

Sassuolo-Cagliari streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Domenico Berardi ha preso parte a sette gol nelle sue ultime otto partite di Serie A contro squadre che iniziavano la giornata in ultima posizione in classifica: tre gol e quattro assist.

Non sarà disponibile su Rojadirecta TV in quanto il sito internet è illegale e non si può usare perchè oscurato.