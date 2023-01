INTER NAPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV LIVE, dove vedere Online: Opzioni Video DAZN Sky Live

Dove vedere Diretta Inter-Napoli Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. La 16a giornata di Serie A 2022/23 si chiude oggi mercoledì 4 gennaio 2023 allo Giuseppe Meazza di San Siro in Milano, con il big match tra la Capolista Napoli che fa visita all’Inter: calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito dove e come.

Da una parte l’Inter è la squadra che ha realizzato più reti nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (sei), dall’altra nessuna ne ha segnate più del Napoli nel quarto d’ora finale di gara (10). Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Inter-Napoli gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Inter-Napoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Giocatori da tenere d’occhio: Edin Džeko dell’Inter ha segnato cinque gol in 13 partite contro il Napoli in Serie A, ma in quelle stesse partite ha anche ricevuto un totale di sette cartellini gialli (record alto personale)! Nel frattempo, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen cercherà di aumentare il suo attuale totale di sette gol nell’arco delle sue ultime sei partite in campionato.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Darmian, Gosens, Bellanova, Gagliardini, Asllani, D’Ambrosio, Correa, Lautaro Martinez. Indisponibili: Brozovic, Dalbert. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombelé; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione in panchina: Marfella, Sirigu, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Zerbin, Zielinski, Lozano, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Gaetano. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Meli, Peretti. Quarto uomo: Piccinini. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Aureliano.

Inter-Napoli in TV al posto di Rojadirecta Canale



Inter-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Inter-Napoli anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Statistica in evidenza: il Napoli ha segnato l’ultimo gol della partita in nove delle sue ultime 11 partite di SA.

Inter-Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Inter-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro il Napoli, dopo che aveva ottenuto due successi nelle precedenti sette al Meazza (3N, 2P).

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Inter-Napoli Streaming alternativa Roja Live?

Il Napoli ha vinto tutte le ultime 11 partite di Serie A, l’ultima squadra a fare meglio nel massimo campionato è stata la Juventus tra il dicembre 2017 e il marzo 2018 (12 successi consecutivi).