CREMONESE JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA LIVE TV, dove vedere Online con PC Tablet Cellulare

Dove vedere Diretta Cremonese-Juventus Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 16a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi mercoledì 4 gennaio 2023 allo Stadio Giovanni Zini (Cremona) con calcio d’inizio alle ore 18:30 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito dove e come.

La Juventus è la squadra contro cui la Cremonese ha giocato più partite senza ottenere nemmeno un successo in Serie A; in 14 sfide contro i bianconeri la squadra lombarda ha conquistato quattro punti (4N). Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Cremonese-Juventus gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Giocatori da tenere d’occhio: i gol casalinghi sono stati una chimera per la Cremonese in questa stagione di Serie A, con Cyriel Dessers che è solo uno dei due marcatori, ma tutti e cinque i suoi gol con il club in questa stagione sono arrivati prima del 50° minuto di gioco. Altrettanto bravo a cominciare rapidamente è Moise Kean della Juventus, che ha segnato il gol di apertura in otto delle ultime nove partite di SA in cui lui è riuscito a segnare.

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Hendry, Lochoshvili, Valeri; Meité, Castagnetti, Pickel; Tsadjout; Dessers, Okereke. Allenatore: Alvini. A disposizione in panchina: Sarr, Saro, Aiwu, Bianchetti, Ferrari, Quagliata, Ghiglione, Milanese, Buonaiuto, Zanimacchia, Ciofani, Felix. Indisponibili: Chiriches, Ascacibar. Squalificati: nessuno. Diffidati: Sernicola, Meité.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Barbieri, Soulé, Paredes, Barrenechea, Miretti, Chiesa, Iling-Junior. Indisponibili: Aké, Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Di Vuolo, Lombardo. Quarto uomo: Prontera. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Muto.

Cremonese-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Cremonese-Juventus anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Statistica in evidenza: sei delle sette trasferte della Juventus in questa stagione di campionato hanno visto un pareggio alla fine del primo tempo (a fine primo tempo: 6 pareggi, 1 sconfitta).

Cremonese-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Juventus ha vinto 10 delle ultime 12 partite di Serie A giocate dopo una pausa di oltre 50 giorni di distanza dalla precedente – le uniche eccezioni sono una sconfitta il 23 agosto 2015 contro l’Udinese e un pareggio, sempre contro i friulani, il 22 agosto 2021.

Sul sito del Corriere dello Sport e di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Juventus ha vinto senza subire gol tutte le ultime sei partite di campionato e non riesce a ottenere sette successi senza gol subiti di fila da marzo 2018 (nove con Massimiliano Allegri in panchina).