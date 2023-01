SALERNITANA MILAN Streaming Gratis LIVE TV, dove vedere Online: Sky Go o Video DAZN Sky?

Dove vedere Diretta Salernitana-Milan Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 16a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi mercoledì 4 gennaio 2023 allo stadio Arechi di Salerno con calcio d’inizio alle ore 12:30 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come e dove.

Il Milan non ha trovato il successo in due delle ultime quattro sfide contro formazioni con almeno 10 punti in meno in classifica a inizio giornata in Serie A (1N, 1P), dopo che aveva vinto tutte le otto precedenti gare contro queste avversarie.

Giocatori da tenere d’occhio: la stella della Salernitana e del Senegal Boulaye Dia ha segnato il suo primo gol ai recenti Mondiali, ed ora torna dalla Nazionale come il giocatore che ha segnato più gol negli ultimi 15 minuti delle partite di Serie A con tre gol. Anche Olivier Giroud, che ha giocato nella Nazionale della Francia (arrivata seconda ai Mondiali) segnando quattro gol, ha avuto grandi prestazioni in Qatar, e torna ora all’AC Milan cercando di sfruttare i suoi nove gol e cinque assist in questa stagione.

Salernitana (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Sambia, L Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek. Allenatore Nicola. Squalificati: Candreva. Indisponibili: Maggiore, Mazzocchi, Sepe.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ballo-Touré, Florenzi, Krunic, Ibrahimovic, Maignan, Messias, Origi, Rebic, Kjaer.

Arbitro: Fourneau.

Salernitana-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

Statistica in evidenza: la Salernitana ha vinto solo una partita in cui era sfavorita in questa stagione (1 vittoria, 3 pareggi, 5 sconfitte).

Salernitana-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming Live anche su NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

Il Milan ha ottenuto sei successi nelle ultime otto partite di Serie A, tuttavia le due gare nel periodo che non ha vinto sono proprio le ultime due giocate in trasferta (1N, 1P); l’ultima volta in cui i rossoneri non hanno trovato i tre punti in più incontri esterni di fila nella competizione è stata nell’aprile 2019 (4).

Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Salernitana ha vinto tre delle ultime sei gare casalinghe di campionato (2N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 20 partite all’Arechi dal suo ritorno nella massima serie.