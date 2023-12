Salernitana MILAN Streaming TV, dove vederla Gratis Online con PC Cellulare e Tablet: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Salernitana-Milan Streaming. Alle ore 20:45 di oggi venerdì 22 dicembre 2023 dicembre la Salernitana dell’ex rossonero (e anche ex Juventus) Pippo Inzaghi riceve allo stadio Arechi di Salerno la visita del Milan di Stefano Pioli. Partita valida come anticipo della 17° giornata di Serie A, l’ultima prima della vacanze di Natale.

La Salernitana sta vivendo una stagione difficile in Serie A, avendo perso tre partite consecutive e ottenuto soltanto otto punti dopo 16 partite. L’allenatore Filippo Inzaghi è preoccupato per le prestazioni della sua squadra sia in attacco che in difesa, mentre la prossima partita sarà contro il Milan, ex squadra di Inzaghi. Il Milan arriva da una vittoria convincente contro il Monza e cercherà di consolidare il terzo posto in classifica. La Salernitana ha una sfida difficile considerando il momento positivo del Milan e il loro record negativo nelle sfide dirette.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Pippo Inzaghi e Pioli? Di seguito dove vedere Salernitana-Milan streaming gratis, diretta tv, formazioni delle squadre.

Salernitana-Milan probabili formazioni



Inzaghi ha scelto di cambiare la formazione difensiva utilizzando quattro giocatori, incluso Fazio. Bohinen ha il ruolo di regista a centrocampo, mentre Candreva e Dia supportano Ikwuemesi. Calabria è tornato dalla squalifica e ha lasciato il posto a Florenzi. Bennacer è confermato come titolare dopo un lungo stop per un intervento chirurgico. Pobega è infortunato e sarà fuori per quattro mesi, un duro colpo per Pioli.

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Gyomber, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Kastanos; Tchaouma, Dia, Candreva. Allenatore: Pippo Inzaghi.

A disposizione in panchina: Fiorillo, Bradaric, Bronn, Daniliuc, Lovato, Legowski, Martegani, Simy, Cabral, Botheim, Ikwuemesi. Indisponibili: Ochoa. Squalificati: Maggiore. Diffidati: nessuno.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Raijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Florenzi, Jimenez, Adli, Krunic, Romero, Chaka Traore, Chukwueze, Jovic. Indisponibili: Caldara, Kalulu, Musah, Pellegrino, Pobega, Sportiello, Thiaw, Okafor. Squalificati: nessuno. Diffidati: Musah.

Arbitro: Doveri (Roma). Guardalinee: Rocca e Moro. IV uomo: Camplone. Var: Di Paolo. Assistente VAR: Meraviglia.

Salernitana-Milan in TV



La partita Salernitana-Milan sarà trasmessa in tv su DAZN e TimVision. Sarà possibile seguirlo in streaming su diversi dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, oltre che su smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno anche attivare ZONA DAZN per vedere la partita sul canale 214 di Sky. La telecronaca sarà di Stefano Borghi, commento tecnico di Fabio Bazzani.

Boulaye Dia della Salernitana ha segnato 9 dei suoi ultimi 12 gol nel campionato italiano dopo la fine del primo tempo, inclusa una rete contro il Milan nell’ultima sfida tra le due squadre. D’altra parte, Olivier Giroud del Milan ha segnato il primo gol delle partite in nove occasioni nelle sue ultime 13 partite segnate.

Dove vedere Salernitana-Milan Streaming Gratis anche dall’estero



Salernitana-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Milan ha ottenuto nove punti nelle ultime quattro partite di campionato, migliorando la sua media punti rispetto alle partite precedenti. Solo Inter e Bologna hanno ottenuto più punti del Milan in Serie A.

Alternative Streaming per vedere Salernitana-Milan



Non esistono alternative legali: la partita tra Salernitana-Milan non sarà disponibile su Rojadirecta o altre piattaforme simili poiché è illegale e la legge italiana vieta la visione di eventi sportivi su tali siti.

Tutti i tre gol segnati da Lorenzo Pirola in Serie A sono stati realizzati di testa nel 2023 nei primi 10 minuti di gioco; nell’anno solare, soltanto Bremer (quattro) conta più marcature con questo fondamentale tra i difensori nel massimo torneo.