Fluminense-Manchester City Streaming TV: dove vedere la Finale del Mondiale per Club FIFA

Dove vedere Diretta Fluminense-Manchester City Streaming. Alle ore 19 di oggi 22 dicembre si gioca la finale del Mondiale per Club FIFA tra Manchester City e Fluminense. Il Manchester City ha vinto facilmente contro gli Urawa Red Diamonds con un punteggio di 3-0, mentre il Fluminense ha sconfitto l’Al-Ahly con un punteggio di 2-0, grazie a un rigore trasformato da Arias e a un gol di Kennedy.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Fernando Diniz e Guardiola? Di seguito dove vedere Fluminense-Manchester City streaming gratis, diretta tv, formazioni delle squadre.

Dove e quando si gioca

La finale del Mondiale per Club FIFA tra Manchester City e Fluminense si disputerà oggi venerdì 22 dicembre 2023 presso lo stadio “Città dello sport Re Abd Allah” di Gedda, in Arabia Saudita. L’inizio del match sarà alle 19:00 italiane.

Fluminense-Manchester City probabili formazioni



Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, sta affrontando una nuova sfida nella finale della Coppa del Mondo per club contro il Fluminense. Guardiola ha elogiato lo stile di gioco brasiliano del Fluminense e ha sottolineato l’importanza di imporre il proprio ritmo e gioco di posizione. Questa sarà l’ultima edizione della Coppa del Mondo per club in questo formato, che verrà rilanciata nel 2025. Il Manchester City sarà privo di Erling Haaland e Kevin De Bruyne.

Haaland non sarà quindi presente nella squadra, Foden prenderà il suo posto come attaccante principale. Alvarez rimarrà in panchina. L’allenatore Diniz continuerà ad utilizzare la sua formazione 4-2-3-1, con Arias, Ganso e Keno a supporto di Cano. Felipe Melo giocherà al centro della difesa, mentre Marcelo occuperà la posizione sulla sinistra.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Aké; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Matheus Nunes, Grealish; Foden. Allenatore Pep Guardiola.

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli; Arias, Ganso, Keno; Cano. Allenatore Fernando Diniz.

Dove mostrano Fluminense-Manchester City in TV



Non è prevista alcuna trasmissione in diretta tv per Manchester City-Fluminense.

Dove vedere Fluminense-Manchester City Streaming Gratis anche dall’estero



La partita tra Manchester City-Fluminense sarà trasmessa sul canale di Cronache di Spogliatoio su YouTube. Questo canale è accessibile tramite l’applicazione disponibile su smart TV di ultima generazione e dispositivi portatili.

Alternative Streaming per vedere Fluminense-Manchester City



Non esistono alternative legali: la partita Fluminense-Manchester City Rojadirecta non sarà disponibile, nemmeno su altre piattaforme streaming simili illegali: legge italiana vieta la visione di eventi sportivi su tali siti.