Sentenza CGUE: FIFA e UEFA violano il diritto UE con il blocco della Super League Europea

CLAMOROSA DECISIONE MONDO DEL CALCIO – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha dichiarato che le azioni della Federazione Internazionale delle Associazioni Calcistiche (FIFA) e dell’Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (UEFA il cui presidente è Aleksandr Ceferin) volte a bloccare la creazione della Super League Europea sono contrarie al diritto l’UE, secondo una dichiarazione condivisa questo giovedì sul conto ufficiale della corte su X.

“Le regole della FIFA e della UEFA che sottopongono qualsiasi nuovo progetto calcistico tra club, come la Super League Europea, ad approvazione preventiva e vietano ai club e ai giocatori di giocare in queste competizioni, sono illegali”, si legge nel testo.

La CGUE sostiene che non esiste un quadro giuridico per le regole dell’organo di governo del calcio mondiale e della sua confederazione europea che garantisca che siano “trasparenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionali”.

Allo stesso modo, sottolinea che le norme che conferiscono alla FIFA e alla UEFA il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti relativi ai loro tornei possono limitare la concorrenza, data la loro importanza per i media, i consumatori e i telespettatori dell’Unione europea.

Abuso di posizione dominante di UEFA e FIFA

La Giustizia Europea ritiene che sia la FIFA che la UEFA abusano della loro posizione dominante e, tenuto conto della loro natura arbitraria, le loro regole di approvazione, controllo e sanzioni devono essere considerate restrizioni ingiustificate alla libera prestazione dei servizi.

“Ciò non significa che una competizione come il progetto della Superlega debba necessariamente essere approvata. La Corte, interpellata in modo generale sulle regole di Fifa e Uefa, nella sua sentenza non si pronuncia su quel progetto specifico”, conclude chiarendo. che spetterà ad un tribunale spagnolo risolvere il caso, dal momento che la società europea della Superleague ha intentato causa davanti al Tribunale Commerciale di Madrid.

La creazione della European Super League è stata annunciata nell’aprile 2021 da 12 grandi squadre della Premier League inglese, della Lega spagnola e della Serie A italiana inclusa la Juventus. Il progetto sportivo è diventato oggetto di critiche da parte della FIFA, della UEFA, delle rispettive leghe nazionali e dei leader politici. Evidentemente oggi è iniziata una nuova era del calcio moderno con la sconfitta di UEFA e FIFA!