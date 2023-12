Arbitri 17a Serie A: Frosinone-Juve a Mariani, Marcenaro per Inter-Lecce

Sono stati designati gli arbitri per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Matteo Marcemaro di Genova è stato selezionato come arbitro per l’incontro tra Inter-Lecce, partita che si terrà sabato alle 18:00. La sfida tra Frosinone-Juventus, programmata sempre per sabato alle 12:30, sarà invece guidata da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, mentre per la partita serale di sabato tra Roma-Napoli è stato scelto Andrea Colombo di Como. Il match di venerdì sera tra Salernitana-Milan sarà invece diretto da Daniele Doveri di Roma 1.

Designazioni arbitrali della 17a giornata del campionato di Serie A

Empoli-Lazio (Venerdì 22, ore 18.30): Marchetti di Ostia Lido (Bresmes-Valeriani/Ferrieri Caputi; Nasca-Mazzoleni). Sassuolo-Genoa (Venerdì 22, ore 18.30): Guida di Torre Annunziata (Rossi L.-Fontani/Monaldi; Valeri-Marini). Monza-Fiorentina (Venerdì 22, ore 20.45): Sacchi di Macerata (Prenna-Trasciatti/Giua; Gariglio-Irrati). Salernitana-Milan (Venerdì 22, ore 20.45): Doveri di Roma 1 (Rocca-Moro/Camplone; Di Paolo-Meraviglia). Frosinone-Juventus (ore 12.30): Mariani di Aprilia (Del Giovane-Di Monte/Minelli; Marini-Pagnotta). Bologna-Atalanta (ore 15): Rapuano di Rimini (De Meo-Fontemurato/Massimi; Di Paolo-Ferrieri Caputi). Torino-Udinese (ore 15): Fabbri di Ravenna (Carbone-Giallatini/Di Marco; Paterna-Di Vuolo). Verona-Cagliari (ore 18): Orsato di Schio (Bindoni-Tegoni/Bonacina; Mazzoleni-Longo S.). Inter-Lecce (ore 18): Marcenaro di Genova (Rossi C.-Cipriani/Tremolada; Maggioni-Valeri). Roma-Napoli (ore 20.45): Colombo di Como (Di Iorio-Tolfo/La Penna; Irrati-Giua).