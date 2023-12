Inter-Bologna di Coppa Italia stasera con San Siro pieno

L’Inter di Simone Inzaghi ha raggiunto i quarti di finale della Champions League in anticipo, è in testa alla Serie A con quattro punti di vantaggio sulla Juventus, punta alla conquista della sua seconda stella sulla maglia e ha una grande media gol. La passione dei tifosi nerazzurri è evidente in ogni partita, come dimostra l’affluenza di oltre 60mila spettatori alla partita di Coppa Italia contro il Bologna di questa sera. Lo stadio Giuseppe Meazza a San Siro è sempre gremito di entusiasmo, grazie alle prestazioni della squadra e alla qualità del gioco proposto. Questo stadio è il più frequentato d’Italia, insieme allo Stadio Olimpico di Roma. Il Borussia Dortmund, però, detiene il record di spettatori in Europa con oltre 81mila presenti ad ogni partita.

