Ottavi Champions: Napoli-Barcellona, Inter-Atletico Madrid e Lazio-Bayern

CHAMPIONS LEAGUE – Il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League ha determinato gli avversari delle tre squadre italiane ancora in gara. Il Napoli affronterà il Barcellona, l’Inter giocherà contro l’Atletico Madrid e la Lazio si scontrerà con il Bayern Monaco. Altri accoppiamenti includono Porto-Arsenal, Psg-Real Sociedad, PSV-Dortmund, Copenaghen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid. Le 3 squadre italiane rimaste in gara (abbiamo perso solo il Milan) avranno la possibilità di aumentare i loro guadagni. Le partite di andata delle squadre italiane saranno giocate tutte in patria.

Le date degli ottavi di Champions League 2023-2024

Le gare di andata e ritorno degli ottavi di Champions League 2023/24 si disputeranno tra febbraio e marzo 2024, per le tre squadre italiane la prima partita in casa e il ritorno in trasferta. Eccole qui di seguito:

Andata Ottavi: 13-14 e 20-21 febbraio 2024.

Ritorno Ottavi: 5-6 e 12-13 marzo 2024.