E’ di nuovo Champions: Inter vs Benfica e Napoli vs Real Madrid, il programma di Mediaset

DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE – Martedì 3 ottobre alle ore 21:00 si terrà la partita di UEFA Champions League tra Inter e Benfica, che sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su sportmediaset.it e Mediaset Infinity. Saranno presenti vari commentatori e ospiti per analizzare la partita come Alberto Brandi, Massimo Mauro, Christian Panucci, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per analizzare tutte le decisioni arbitrali. Ma ci saranno anche altri match visibili in diretta streaming su Mediaset Infinity. Inoltre, il giorno successivo ci sarà un post-partita su Mediaset Infinity con ospiti in studio per discutere delle partite.

Vediamo di seguito il programma della partite di Champions League di questa settimana su Mediaset. Ricordiamo che Borussia Dortmund-Milan andrà in onda in diretta streaming su Amazon Prime Video in esclusiva mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 21 italiane.

MARTEDÌ 3 OTTOBRE

– Inter-Benfica, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 in chiaro

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

inviati: Massimo Veronelli e Alessio Conti

– Napoli-Real Madrid, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

– Salisburgo-Real Sociedad, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Fabrizio Ferrero

– Unione Berlino-Braga, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Federico Mastria

– Manchester United-Galatasaray, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Simone Malagutti

– Copenaghen-Bayern Monaco, in diretta in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Mino Taveri

– Lens-Arsenal, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

– Psv-Siviglia, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

telecronaca: Matteo Gandini

– Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity.

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE

– Celtic-Lazio, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Massimo Callegari e Andrea Agostinelli

– Atletico Madrid-Feyenoord, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Fabrizio Ferrero

– Anversa-Shakhtar Donetsk, in diretta alle ore 18.45 su Mediaset Infinity

telecronaca: Michele Corti

– Newcastle-PSG, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Riccardo Trevisani

– Lipsia-Manchester City, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Alessandro Lettieri

– Stella Rossa-Young Boys, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Pietro Scognamiglio

– Porto-Barcellona, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

– Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity.