Fiorentina-Cagliari Streaming Gratis TV, dove vederla sul Web: DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Fiorentina-Cagliari Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 2 ottobre 2023, in chiusura della 7a giornata di Serie A, la Fiorentina di Italiano (sesta in classifica con 11 punti) riceve la visita, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, del Cagliari di Ranieri che attualmente si trova in ultima posizione con soli 2 punti guadagnati. Si gioca dopo Sassuolo-Monza e Torino-Verona delle ore 18:30.

La Fiorentina affronterà il Cagliari nella partita di chiusura della settima giornata della Serie A. La Fiorentina è reduce da un pareggio con il Frosinone e giocherà anche giovedì contro il Ferencvaros. Il Cagliari invece ha ottenuto solo due punti in questo inizio di campionato. Chi vincerà oggi la sfida tecnica odierna tra Italiano e Ranieri? Di seguito le informazioni per vedere Fiorentina-Cagliari streaming gratis e diretta video tv.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari



Nella Fiorentina, Biraghi potrebbe non giocare a causa di un problema alla caviglia, ma è stato convocato. Al suo posto, Parisi è pronto a scendere in campo. In attacco, sembra che Nzola venga scelto ancora una volta come titolare, ma Beltran è desideroso di avere un’opportunità. Per quanto riguarda il Cagliari, nonostante gli errori commessi, Ranieri ha deciso di confermare Radunovic come titolare, lasciando Scuffet in panchina. Oristanio, invece, spera di ottenere una maglia da titolare insieme a Petagna.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Beltran. Allenatore: Italiano.

A disposizione in panchina: Christensen, Martinelli, Biraghi, Quarta, Comuzzo, Amatucci, Arthur, Mandragora, Infantino, Brekalo, Nzola, Barak, Ikoné, Sottil.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Deiola, Azzi; Oristanio, Petagna. Allenatore: Ranieri.

A disposizione in panchina: Aresti, Scuffet, Augello, Di Pardo, Goldaniga, Obert, Zappa, Prati, Viola, Luvumbo, Pavoletti, Shomurodov.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Fiorentina-Cagliari in TV, dove la fanno vedere?

Fiorentina-Cagliari in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (251 del satellite). Giacomo Bonaventura ha segnato due gol contro il Cagliari nel campionato italiano, con le squadre di Atalanta e Milan. Inoltre, è l’unico giocatore ad aver segnato contro la Sampdoria con tre squadre diverse nella Serie A.

Fiorentina-Cagliari Streaming Gratis in Italiano

Fiorentina-Cagliari streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il Cagliari è una delle tre squadre, insieme a Empoli e Udinese, che ha un solo marcatore in questo campionato, Zito Luvumbo. L’attaccante angolano è anche il giocatore con più tiri, tiri nello specchio, occasioni create per i compagni e dribbling riusciti nella squadra sarda in questa Serie A.

La partita è disponibile anche con NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà sufficiente acquistare il ticket “Sport” prima di selezionare la diretta del match dalla programmazione. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. La sfida non sarà disponibile in alternativa con Rojadirecta Live Streaming in quanto è illegale e non si può usare perchè, oltrettutto, oscurata. Zito Luvumbo ha segnato due gol nelle prime sei partite con il Cagliari in Serie A, diventando il secondo giocatore più prolifico della squadra prima dei ventidue anni negli ultimi dieci anni, dopo Nicolò Barella, che ne ha segnati sei.