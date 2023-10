NAPOLI REAL MADRID Streaming Online, dove vedere TV Gratis

Dove vedere Diretta Napoli-Real Madrid Streaming: quando e dove si gioca. Partita valida per la 2a giornata del Girone C della Champions League 2023-24. Si gioca oggi martedì 3 ottobre 2023 allo stadio Diego Armando Maradona con calcio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

Il Napoli è passato dalla delusione per le prestazioni del mese di settembre al sogno di sconfiggere il Real Madrid in Champions League. Con due vittorie consecutive, la squadra spera di ottenere un’ulteriore vittoria in quella che è considerata la competizione più importante del continente. L’incontro contro il Real Madrid è di grande importanza e segnerà il ritorno del loro ex allenatore Carlo Ancelotti a Napoli.

Napoli-Real Madrid si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Rudi Garcia e Carlo Ancelotti? Di seguito dove vedere streaming Napoli-Real Madrid gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Napoli-Real Madrid Streaming, presentazione match e probabili formazioni



L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha affermato che la squadra dovrà mettere in campo passione e intelligenza per vincere contro il Real Madrid nella partita di Champions League. Garcia ha anche sottolineato l’importanza di un confronto continuo con i giocatori e ha evidenziato l’ambizione del Napoli di vincere la partita. Ha inoltre analizzato le forze e le debolezze del Real Madrid e ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul proprio gioco e sulle proprie qualità.

Rudi Garcia ha evidenziato anche l’importanza di distinguere tra la Serie A e la Champions League come due competizioni molto diverse. La squadra del Napoli si prepara alla seconda giornata della Champions League con l’obiettivo di mantenere la leadership nel Gruppo C e mettere una prima ipoteca sul passaggio agli ottavi. Garcia vuole continuare a puntare sulla formazione che gli ha permesso di risalire in classifica in campionato e guadagnare il supporto dei tifosi scettici. Viene fornita anche la formazione prevista per la partita, con alcune decisioni di Garcia riguardo ai giocatori da schierare.

Probabile formazione Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Olivera, D’Avino, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Raspadori, Simeone, Zerbin.

L’allenatore Carlo Ancelotti tornerà nell’albergo dove fu esonerato dal Napoli nel dicembre 2019. Tuttavia, non c’è rancore tra Ancelotti e il club partenopeo. Ancelotti, ora allenatore del Real Madrid, non farà sconti al Napoli nella partita che determinerà la leadership nel Gruppo C. Ancelotti potrebbe avere un desiderio di rivalsa nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La formazione del Real Madrid sarà composta da Kepa Arrizabalaga in porta, Carvajal e Mendy come terzini, Rudiger e Nacho in difesa, Kroos, Tchouaméni e Camavinga a centrocampo, Bellingham come supporto e il duo d’attacco Rodrygo e Vinicius.

Probabile formazione Real Madrid

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Joselu, Vinicius. Allenatore Carlo Ancelotti.

A disposizione in panchina: Lunin, Canizares, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Carrillo, Kroos, Mendy, Brahim, Ceballos, Rodrygo.

Arbitro: Turpin (Francia).

Napoli-Real Madrid in TV



Napoli-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. I commentatori per Sky saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, mentre per Mediaset Infinity saranno Massimo Callegari e Simone Tiribocchi a curare la telecronaca.

Napoli-Real Madrid Streaming Gratis in Italiano



La partita Napoli-Real Madrid sarà trasmessa gratuitamente in streaming per coloro che sono abbonati a Sky Go. Questo servizio è riservato agli abbonati Sky e può essere utilizzato su dispositivi come smartphone, tablet, pc, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per Android e iOS, e sul proprio personal computer o notebook.

Inoltre, c’è la possibilità di acquistare il pacchetto “Calcio e Sport” su NOW per poter accedere alla visione dell’evento. Infine, l’evento sarà trasmesso anche su Infinity+, un altro servizio di streaming che può essere attivato al costo mensile di 7,99€. Sui vari siti sportivi come La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Napoli-Real Madrid Streaming alternativa Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Napoli-Real Madrid Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.