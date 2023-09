Braga-NAPOLI Streaming info Rojadirecta Online, dove vedere TV Gratis

Dove vedere Diretta Braga-Napoli Streaming: quando e dove si gioca. Braga-Napoli: Partita valida per la 1a giornata del Girone C della Champions League 2023-24. Si gioca oggi mercoledì 20 settembre 2023 all’Estadio Municipal de Braga in Portogallo) con calcio d’inizio alle ore 18:45 italiane.

Sporting Braga e Napoli si affronteranno per la prima volta in un incontro competitivo. Il Braga ha perso le ultime quattro partite contro squadre italiane, mentre il Napoli ha vinto le ultime due partite contro squadre portoghesi. Il Braga ha partecipato alla Champions League due volte in passato, senza tuttavia superare la fase a gironi.

Braga-Napoli si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Artur Jorge e Rudi Garcia? Di seguito dove vedere streaming Braga-Napoli gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Braga-Napoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il Napoli dovrà superare un inizio di campionato poco convincente e risolvere i dubbi riguardanti il loro allenatore, Garcia. Il Braga ha lo stesso numero di punti del Napoli e viene da una sconfitta contro il Farense. Sarà la prima volta che si sfideranno nella loro storia.

Ricardo Horta, giocatore chiave del Braga, si è distinto come principale assist man nelle partite europee, avendo contribuito con passaggi decisivi per cinque dei sei gol più recenti. Inoltre, durante la pausa per le Nazionali, ha segnato e fornito assist anche per la squadra nazionale del Portogallo. Altrettanto impressionante è stato Victor Osimhen del Napoli, che ha aumentato il suo numero di gol stagionali con il club segnando una tripletta eccezionale per la sua Nazionale della Nigeria prima di tornare alla squadra di club.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Josè Fonte, Paulo Olivera, Marin; Moutinho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. Allenatore: Artur Jorge.

A disposizione in panchina: Hornicek, Piago, Mendes, Saatci, Borja, A Horta, Castro, Zalazar, Vitor Carvalho, Soumare, Lopes, Banza, Djalo. Indisponibili: Niakate. Squalificati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Rui, Ostigard, Natan, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Raspadori, Simeone, Zerbin. Indisponibili: Gollini. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Serdar Gozubuyuk (Paesi Bassi). Assistenti: Zeinstra-Balder. IV uomo: Nagtegaal. VAR: Higler. Assistente VAR: Dieperink.

Braga-Napoli in TV



Braga-Napoli sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. I commentatori per Sky saranno Massimo Marianella e Luca Marchegiani, mentre per Mediaset Infinity saranno Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi a curare la telecronaca.

Braga-Napoli Streaming Gratis in Italiano



La partita Braga-Napoli sarà trasmessa gratuitamente in streaming per coloro che sono abbonati a Sky Go. Questo servizio è riservato agli abbonati Sky e può essere utilizzato su dispositivi come smartphone, tablet, pc, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per Android e iOS, e sul proprio personal computer o notebook. Inoltre, c’è la possibilità di acquistare il pacchetto “Calcio e Sport” su NOW per poter accedere alla visione dell’evento. Infine, l’evento sarà trasmesso anche su Infinity+, un altro servizio di streaming che può essere attivato al costo mensile di 7,99€. Sui vari siti sportivi come La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Braga-Napoli Streaming alternativa Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Braga-Napoli Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV. Di fatto, il divieto di Rojadirecta ha portato ad alcune implicazioni sospese che devono ancora essere chiarite. Una delle principali questioni riguarda il ruolo del copyright nel controllo dello streaming calcio in Italia. Il caso di Rojadirecta sembra aver sollevato dubbi sulla legalità e sulla gestione dei diritti d’autore nel settore dello streaming sportivo. Inoltre, c’è anche una discussione più ampia sull’accessibilità alle partite di calcio, specialmente per coloro che non possono permettersi abbonamenti televisivi o servizi di streaming a pagamento.