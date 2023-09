Champions League, Braga-Napoli 1-2: Garcia può respirare

DIRETTA CHAMPIONS – Il Napoli ha vinto 2-1 contro il Braga nella prima partita del Gruppo C di Champions League. La squadra di Garcia ha dominato il gioco fin dai primi minuti, colpendo due pali e una traversa prima di segnare il gol nel primo minuto di recupero del primo tempo con Di Lorenzo. Nel secondo tempo, il ritmo è calato e il Braga ha pareggiato all’84’ con un gol di testa di Bruma, ma all’88’ è arrivato l’autogol di Niakaté che ha messo le cose a posto per il Napoli.

Nonostante alcuni momenti di tensione verso la fine, il Napoli si è ripreso dopo alcune settimane turbolente e ha iniziato bene il suo girone con una vittoria fondamentale in trasferta. Osimhen e Di Lorenzo hanno confermato il loro valore, mentre Kvaratskhelia rimane ancora un punto interrogativo per la squadra. Il Braga ha affrontato la partita con determinazione, ma non è riuscito a creare pericoli per il portiere del Napoli nonostante alcune buone azioni a centrocampo. Alla fine, la vittoria è stata fortunata ma meritata per il Napoli.

Il tabellino di Braga-Napoli 1-2 le nostre pagelle



Marcatori Gol: 45’+1′ Di Lorenzo (N), 39′ st Bruma (B), 43′ st autogol Niakaté (N).

Braga (4-3-3): Matheus 6,5; Gomez 5,5, Fonte 5, Niakaté 4,5, Borja 5,5 (40′ st Marin sv); Al-Musrati 5,5, Horta 6, Carvalho 5,5 (22′ st Zalazar 6,5); Djalò 6 (32′ st Banza 6), Ruiz 5,5 (40′ st Pizzi 6,5), Bruma 6. Allenatore: Jorge 5,5.

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7,5, Rrahmani sv (13′ Ostigard 5,5), Juan Jesus 5,5, Olivera 6,5; Anguissa 6,5, Lobotka 6, Zielinski 6 (45′ st Natan sv); Politano 6 (21′ st Raspadori 6), Osimhen 7 (45′ st Simeone sv), Kvaratskhelia 5,5 (21′ st Elmas 6). Allenatore: Garcia 6,5.

Arbitro: Gözübüyük. Ammoniti: Anguissa (N), Osimhen (N), Djalo (B), Fonte (B), Politano (N), Borja (B), Raspadori (N), Olivera (N), Jesus (N).

Giovanni Di Lorenzo è stato il difensore più prolifico nelle ultime due edizioni della Champions League, segnando tre gol. Il Napoli ha ottenuto quattro vittorie nelle ultime sei partite in trasferta, mentre il Braga non è riuscito a segnare in cinque sconfitte consecutive contro squadre italiane. Il Napoli ha colpito tre volte i legni durante la partita contro il Braga, mentre il Braga non ha mai pareggiato in nessuna delle sue partite di Champions League.