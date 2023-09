Champions League, Real Sociedad-Inter 1-1: Lautaro risponde a Méndez

DIRETTA CHAMPIONS – L’Inter inizia il suo cammino nella Champions League 2023/2024 con un pareggio 1-1 contro la Real Sociedad. Gli spagnoli si sono portati in vantaggio nel primo tempo, ma Lautaro Martinez ha segnato il gol del pareggio per l’Inter nel finale della partita. Nel frattempo, il Salisburgo ha vinto sorprendentemente 2-0 in casa del Benfica, posizionandosi al primo posto nel girone.

Il tabellino di Real Sociedad-Inter 1-1

Marcatori: 4′ Méndez (R), 42′ st Lautaro Martinez (I).

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney (17′ st Munoz 6); Méndez (40′ st Pacheco), Zubimendi, Merino; Kubo (27′ st Odriozola), Barrenetxea (17′ st Cho), Oyarzabal (27′ st Sadiq). A disp.: Ayesa, Marrero, Zakharyan, Olasagasti, Turrientes, Gonzalez, Magunacelaya. Allenatore Alguacil.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij (31′ st Acerbi), Bastoni (10′ st Dimarco); Dumfries, Barella, Asllani (10′ st Frattesi), Mkhitaryan(25′ st Sanchez), Carlos Augusto; Arnautovic(10′ st Thuram), Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Audero, Klaassen, Bisseck, Darmian. Allenatore Inzaghi.

Arbitro: Oliver (Inghilterra). Ammoniti: Asllani (I), Mkhitaryan (I), Frattesi (I), Merino (R), Traoré (R), Zubeldia (R).

Lautaro Martínez ha segnato undici gol in Champions League con l’Inter, raggiungendo il terzo posto nella classifica dei marcatori nerazzurri nella competizione. Inoltre, il gol di Martínez è stato il duecentesimo siglato dall’Inter in Champions League. Tuttavia, l’Inter ha pareggiato le ultime due trasferte contro squadre spagnole e ha subito gol molto velocemente in entrambe le partite.