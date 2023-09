Real Sociedad-INTER Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN, Sky Live o Prime Video?

Dove vedere Diretta Real Sociedad-Inter Streaming. Alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 20 settembre 2023, la formazione di Simone Inzaghi, entusiasta dopo la vittoria nel derby contro il Milan (5-1), affronta la Real Sociedad nel primo match della Champions League 2023-24. Chi vincerà questa sera? Di seguito le informazioni per vedere Real Sociedad-Inter streaming gratis e diretta tv.

Diretta Real Sociedad-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



L’Inter, che è arrivata seconda nella scorsa stagione, non ha paura di sfidare il Manchester City nella finale di Istanbul, giocando alla pari con loro. Hanno le capacità per vincere il girone D, considerando che gli avversari, Benfica e Salisburgo, sembrano essere meno forti. La squadra è guidata da Alguacil e ha l’obiettivo di vincere in Spagna con l’aiuto di Lautaro Martinez.

REAL SOCIEDAD (4-3-3) – Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi, Méndez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. Allenatore Alguacil.

INTER (3-5-2) – Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).

Real Sociedad-Inter in Diretta TV



Real Sociedad-Inter in diretta TV e in esclusiva su Amazon Prime Video. A commentare la partita tra Tottenham e Milan su Amazon Prime Video sarà la coppia composta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

L’Inter è stata la squadra che ha mantenuto la porta inviolata più volte nella scorsa stagione di Champions League, con otto clean sheet, un record per i nerazzurri.

Real Sociedad-Inter Streaming Gratis Live Italiano

Real Sociedad-Inter streaming gratis per gli abbonati con Amazon Prime Video. Basta scaricare l’app su moderna Smart TV oppure su console di come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Sarà possibile seguire la partita di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi Smart TV. Basterà quindi collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone e tablet.

Negli ultimi anni, l’Inter ha avuto difficoltà a superare la fase a gironi della Champions League, ma è riuscita a migliorare le sue prestazioni nelle ultime due edizioni, raggiungendo la fase a eliminazione diretta. Nella stagione precedente, l’Inter è arrivata persino in finale, dimostrando un notevole progresso rispetto alle stagioni precedenti.

Real Sociedad-Inter Streaming alternativa online

La sfida Real Sociedad-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Sul Corriere dello Sport e su TuttoSport potete seguire la diretta live scritta della partita di oggi con gli aggiornamenti in tempo reale, con cronaca, il tabellino e le principali statistiche.

La squadra dell’Inter ha avuto scarso successo nelle partite in trasferta contro squadre spagnole nella Champions League, riuscendo a vincere solo una volta su tredici incontri. La loro unica vittoria è stata contro il Valencia nella fase a gironi del 2004/05, con un risultato di 5-1.