Inter-Benfica-Inter Champions League: formazioni e dove vederla in Streaming e TV

Prime Video trasmette in diretta esclusiva la partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Inter e Benfica, con commenti di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini e la VAR Room di Gianpaolo Calvarese. La partità si giocherà Mercoledì 19 aprile 2023 con calcio d’inizio alle 21:00 italiane e con collegamenti a partire dalle 19:30.

Le ultime sulle formazioni

Unico sicuro assente Skriniar, anche se de Vrij è uscito acciaccato da Inter-Monza. Calhanoglu è invece recuperato e si candida per il ruolo da regista affiancato da Barella e Mkhitaryan. Sulle corsie in pole Dumfries e Dimarco, davanti Lautaro-Dzeko. Non ci si attendono stravolgimenti nel Benfica rispetto alla formazione vista col Chaves, che rappresenta una sorta di prova generale (fallita) per il ritorno contro l’Inter. Roger Schmidt ha provato un assetto più offensivo, con David Neres sulla corsia destra e Joao Mario sull’altra fascia, che dovrebbe essere riproposto a San Siro.

Abbonamento Amazon Prime: live streaming Inter-Benfica e highlights post-partita

Gli highlights di tutti i match della Champions League saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 del 19 aprile, con la funzione X Ray che consente di accedere alle statistiche e ai momenti chiave del match. La skill “Prime Video UEFA Champions League Highlights” dedicata alla competizione, permette di rivedere i momenti salienti tramite Alexa. L’abbonamento Amazon Prime include il live streaming e gli highlights post-partita, senza costi aggiuntivi.