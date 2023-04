Champions League Real Madrid-Chelsea: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Il Real Madrid del grande Carlo Ancelotti, attuale campione d’Europa, gioca contro il Chelsea nei quarti di finale della UEFA Champions League 2022-23. La partita d’andata si gioca al Santiago Bernabeu mercoledì 12 aprile, con il ritorno previsto a Stamford Bridge martedì 18 aprile con il consueto fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane. Il Real Madrid ha eliminato il Liverpool agli ottavi, mentre il Chelsea ha eliminato il Borussia Dortmund. Il vincitore affronterà la squadra che uscirà vincente dalla doppia sfida tra Manchester City e Bayern Monaco nelle semifinali. Real Madrid e Chelsea si incontrano per il terzo anno consecutivo in Champions League, con i Blues che hanno vinto l’anno scorso e il Real Madrid che ha vinto la competizione. Il Chelsea ha perso solo una volta su sette contro il Real Madrid in competizioni europee.

Le probabili formazioni e l’arbitro del match

REAL MADRID (4-3-3) – Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore Carlo Ancelotti.

CHELSEA (3-4-3) – Kepa; Badiashile, Koulibaly, Cucurella; James, Enzo Fernandez, Kovacic, Chilwell; Joao Felix, Mount, Havertz. Allenatore Lampard.

Arbitro: François Letexier (Francia).

Dove vederla in tv e streaming

La partita tra Real Madrid e Chelsea sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport (Canale 251) e Infinity+. In streaming sarà disponibile su Sky Go (gratis per gli abbonati), NOW e Infinity+. Come sempre, siti web sportivi online come TuttoSport e il Corriere dello Sport forniranno aggiornamenti in tempo reale della partita.