Manchester City-Bayern Monaco di Champions League: formazioni e dove vederla in tv e streaming

La partita dei quarti di finale della Champions League del 2022-23 tra Manchester City e Bayern Monaco viene considerata una finale anticipata. La gara di andata si terrà all’Etihad Stadium il 11 aprile, mentre il ritorno è previsto in Baviera il 19 aprile. L’arbitro dell’incontro è lo spagnolo Jesus Gil Manzano. Il City di Guardiola ha eliminato il Lipsia agli ottavi di finale, mentre il Bayern di Tuchel ha eliminato il PSG al primo turno a eliminazione diretta. Manchester City e Bayern Monaco si scontreranno per la settima volta nelle competizioni europee, con un bilancio di 3 vittorie a testa in 6 partite di Champions League. Il match sarà una sfida importante per entrambe le squadre.

Le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3) – Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Aké; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Haaland, Grealish. Allenatore Guardiola.

BAYERN MONACO (4-2-3-1) – Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Musiala, Coman; Mané. Allenatore Tuchel.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna).

Dove vederla in tv e streaming

La partita tra Manchester City e Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su vari canali di Sky e potrà essere vista anche in streaming su Sky Go (gratis per gli abbonati), NOW e Infinity+. Inoltre, siti web come TuttoSport e il Corriere dello Sport forniranno aggiornamenti in tempo reale della partita.