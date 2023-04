Benfica-Inter Champions League: formazioni e dove vederla in streaming e tv

L’Inter di Inzaghi affronterà il Benfica di Schmidt nei quarti di finale della UEFA Champions League dopo aver superato il Porto. Il Benfica ha vinto il campionato portoghese e si è qualificato come primo nel suo girone con PSG e Juventus. L’Inter spera di fare bene in questa competizione per nobilitare una stagione finora deludente. L’andata si terrà all’Estadio Da Luz il 11 aprile e il ritorno a San Siro il 19 aprile. Una sfida dai dolci ricordi per i tifosi nerazzurri: l’Inter ha conquistato il titolo della Coppa dei Campioni del 1964/65, vincendo proprio contro il Benfica nella finale con un gol di Jair.

Le probabili formazioni

BENFICA (4-2-3-1) – Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Aursnes; Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos. Allenatore Schmidt.

INTER (3-5-2) – Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore Inzaghi.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).

Dove vederla in tv e streaming

La partita tra Benfica e Inter sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport (canali 201, 213 e 252). In streaming sarà disponibile su Sky Go (gratis per gli abbonati), NOW e Mediaset Infinity. Come sempre, siti web sportivi online come TuttoSport e il Corriere dello Sport forniranno aggiornamenti in tempo reale della partita.