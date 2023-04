Le favorite per le semifinali di Champions League

La Coppa dalle Orecchie Grandi è giunta nella fase cruciale del suo tabellone, perché al prossimo step ci saranno le semifinali, mentre le quote calcio mostrano diverse favorite tra cui il Napoli, insieme al Bayern e al City di Pep Guardiola.

Tuttavia, il 4 – 0 in campionato dei Diavoli contro gli uomini di Spalletti, sorprende un po’ tutti, bisognerà vedere quale sarà la strategia in Champions e come si metteranno le cose. Intanto, anche l’Inter floppa in campionato e quella contro il Benfica sarà tutt’altro che una passeggiata di salute, perché i portoghesi presentano il miglior reparto offensivo della competizione dopo i Partenopei.

Benfica favorito sui Nerazzurri

Le quote Benfica – Inter non mentono e l’1 dei portoghesi quotato a 2 è davvero un ottimo valore, soprattutto se i Nerazzurri metteranno in scena una prestazione non all’altezza, in questo caso il risultato potrebbe scivolare verso il 2 – 0 o il 2 – 1, entrambi quotati a 8. Tra i marcatori, spicca Joao Mario, ex Nerazzurro che potrebbe entrare nel tabellino dei marcatori. Inzaghi dovrà mettere in atto tutte le sue strategie per superare una delle favorite non solo alla semifinale, ma anche alla finale.

Napoli – Milan una gara sempre esplosiva

Dopo lo 0 – 4 dei Diavoli in campionato, le quote della gara si sono equilibrate, il Napoli rimane leggermente favorito ma il Milan potrebbe mantenere il pareggio almeno nella gara di andata. Non cambiano le quote delle favorite alla vittoria della Champions, dopo il City ci sono proprio i Partenopei, quotati a 4.33. Sicuramente il ritorno di Osimhen in campo rappresenterà il punto di rottura tra la pessima figura in campionato senza il nigeriano e una gara esplosiva in Champions, per un derby italiano tra nord e sud, tutto da vivere con il fiato sospeso.

Real Madrid e Manchester City le altre favorite per le semifinali

Prima di analizzare Real Madrid – Chelsea bisogna pensare che gli spagnoli sono la squadra più vincente in assoluto in questa competizione, l’anno scorso sono partiti da underdog per conquistare poi la quattordicesima Champions e sono guidati da Carlo Ancelotti: l’allenatore più vincente dell’universo.

Certo, il Chelsea non resterà fermo a guardare ma le quote danno il simbolo 1 della gara di andata in Spagna, quotato a 1.7.

Per i bookmakers è il Manchester City la favorita della gara di andata contro il Bayern Monaco, ma anche per quanto riguarda la vittoria del torneo, gli inglesi rimangono i favoriti assoluti quotati a 3.25.

Non soltanto il dominio statistico di Pep Guardiola riguardo il possesso palla e la precisione dei passaggi aiuta a far volare i Citizens in alto, ma anche il fenomeno Haaland, capace di segnare nell’ultima gara ben 5 gol in 35 minuti più recupero: un vero fenomeno.

Le quote dell’asso norvegese vincente la classifica marcatori della Champions, sono ormai irrisorie, perché Haaland è un calciatore di un livello superiore, assolutamente favorito anche per entrare nel tabellino dei marcatori contro il Bayern.