Sarri evita conferenza stampa prima di Lazio-Juve

VERSO LAZIO-JUVE – Maurizio Sarri evita la consueta conferenza stampa in vista del grande match tra la sua squadra, la Lazio, e la Juventus, di domani sera allo stadio Olimpico. Non vi sono motivazioni particolari dietro questa scelta e, in realtà, non è la prima volta che l’ex tecnico della Juventus evita di parlare con la stampa prima di una partita: è già successo precedentemente contro il Bologna e in occasione del derby contro la Roma.

La partita di sabato sera rappresenta una sfida importante per la Lazio, che punta a consolidare il secondo posto in classifica davanti ai 60.000 tifosi presenti all’Olimpico e a sfatare il “tabù” Juventus: infatti, i biancocelesti hanno vinto soltanto una volta negli ultimi 17 scontri diretti giocati nella Capitale.

Oltre alla Juventus, Massimiliano Allegri rappresenta una sorta di “bestia nera” per Sarri: l’allenatore della Lazio ha infatti affrontato per ben 12 volte in carriera quello dei bianconeri, ottenendo solo 3 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte con l’ultima arrivate nei quarti di finale di Coppa Italia.