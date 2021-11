Serie A: Lazio-Juventus, formazioni

, , in

Probabili formazioni Lazio-Juventus valida per la 13a giornata di Serie A: Max Allegri sfida l’ex allenatore della Juve Maurizio Sarri. I convocati di Allegri: out Chiellini, Dybala e Ramsey. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno anche di De Sciglio e Bernardeschi, presente in lista Bentancur.

Lazio (4-3-3): 25 Reina; 29 Lazzari, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro. (1 Strakosha, 31 Adamonis, 4 Patric, 26 Radu, 19 Vavro, 8 Akpa Akpro, 5 Escalante, 27 Moro, 6 Leiva, 18 Romero, 20 Zaccagni, 94 Muriqi). Allenatore Maurizio Sarri.

Indisponibili: Marusic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Luiz Felipe.

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 14 McKennie, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 22 Chiesa, 9 Morata. (36 Perin, 23 Pinsoglio, 5 Arthur, 17 L Pellegrini, 18 Kean, 21 Kaio Jorge, 24 Rugani, 30 Bentancur, 44 Kulusevski). Allenatore Massimiliano Allegri.

Indisponibili: Bernardeschi, Chiellini, De Sciglio, Dybala, Ramsey. Squalificati: nessuno. Diffidati: Danilo.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Quote Snai: vittoria Lazio 3.00; pareggio 3.35; vittoria Juventus 2.35.