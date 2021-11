Duván Zapata, l’uomo gol della Dea Atalanta

Sono ancora nove le partite da affrontare per l’Atalanta prima della pausa natalizia: ancora due match di Champion’s League e sette di Serie A. Mentre i riflettori sono già puntati al Gewiss Stadium per la partita contro lo Spezia, il giocatore di punta della Dea, Duván Zapata, rilascia un’intervista esclusiva a LeoVegas.News, Digital Content Partner della squadra nerazzurra.

L’attaccante colombiano, classe91, è l’uomo gol dell’Atalanta: con più di 100 reti, realizzate sia in Campionato che in Champion’s League, l’ultima proprio quest’anno contro l’Empoli al Castellani.

Zapata è il primo calciatore colombiano ad aver collezionato così tanti successi: “Ovviamente ho lavorato molto per arrivare a questo punto della mia carriera” dichiara ai microfoni dell’infotainment magazine, “l’Atalanta è una bella squadra e una bella società”.

Il rapporto con i compagni e l’allenatore sono fondamentali per il calciatore che è titolare della Dea da circa tre anni: conoscersi ed essere in grado di collaborare in campo sono gli asset per poter giocare grandi partite e far divertire i tifosi.

Il giovane attaccante nerazzurro, definito come l’uomo dei primati, è stato, inoltre, il primo giocatore della Dea a realizzare il primissimo storico gol nerazzurro contro lo Shakhtar al Meazza, nella prima partecipazione alla USL, oltre che il primo al Gewiss Stadium contro l’Amsterdamsche Football Club Ajax nella seconda partecipazione.

Statistiche interessanti e primati da record per la storia della Dea che quest’anno affronta un Campionato di Serie A equilibrato, ma impegnativo con tante squadre di livello: