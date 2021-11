ROJADIRECTA Juventus Women-Lazio, Padova-Juventus U23, Francia-Kazakistan, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Qui scoprirai dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi 13 novembre novembre 2021, dove spiccano Juventus Women-Lazio (Serie A femminile) e Padova-Juventus U23 (Serie C). Inoltre c’è anche Francia-Kazakistan (Qualificazioni Mondiali).

12:30 Juventus Women-Lazio (Serie A femminile) – JUVENTUS TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

14:30 Mantova-Pro Sesto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14:30 Padova-Juventus U23 (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14:30 Carrarese-Ancona Matelica (Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS

14:30 Siena-Olbia (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 251 satellite)

14:30 Viterbese-Pontedera (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14:30 Roma-Fiorentina (Serie A femminile) – LA7, LA7D e TIMVISION

14:30 Napoli-Sassuolo (Serie A femminile) – TIMVISION

14:30 Tottenham-Arsenal (Women’s Super League) – DAZN

17:30 Montevarchi-Imolese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17:30 Gubbio-Lucchese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17:30 Pescara-Teramo (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 251 satellite)

20:45 Francia-Kazakistan (Qualificazioni Mondiali) – CANALE 20

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.