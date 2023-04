Juventus vs Lazio: scontro diretto per il secondo posto

DIRETTA JUVENTUS – In occasione della festa di Pasqua, la Juventus si trova per la terza volta della stagione di fronte alla Lazio, sperando di ricevere una gradita sorpresa. Dopo aver ottenuto due vittorie, con un punteggio di tre a zero in campionato e uno a zero in Coppa Italia, che le ha permesso di qualificarsi per le semifinali, questa volta la partita si svolgerà allo stadio Olimpico di Roma, anziché all’Allianz stadium come in precedenza.

L’allenatore Massimiliano Allegri ha come obiettivo continuare il recupero della squadra, che ha ottenuto 11 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 14 partite.

Si tratta di uno scontro diretto per il secondo posto in classifica, con 59 punti per la Juventus e 54 per la Lazio, che ha la miglior difesa, gestita dall’ex tecnico bianconero Maurizio Sarri (l’ultimo con il quale la Vecchia Signora ha vinto uno scudetto), e la terza del campionato, diretta da Max.

C’è il rischio di finire zero a zero, ma questa volta potrebbe esserci qualche emozione in più rispetto al pareggio tra Juventus e Inter in Coppa Italia. Allegri sta pensando di apportare alcune modifiche ai titolari della squadra, soprattutto perché giovedì sera ci sarà un’altra partita di calcio: lo Sporting arriverà a Torino per l’andata dei quarti di finale di Europa League. “Bisogna gestire le forze”, ha affermato l’allenatore. È difficile contraddire questa sua considerazione.