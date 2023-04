Milan-Napoli Champions League: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Milan di Pioli e il Napoli di Spalletti, si incontreranno in un appassionante derby europeo nei quarti di finale della Champions League 2022-23, garantendo così al calcio italiano una squadra in semifinale per la prima volta dal 2017-18. La partita si giocherà il 12 aprile a San Siro con fischio d’inizio alle ore 21:00, e il 18 aprile allo Stadio Maradona.

Il Milan ha raggiunto i quarti di finale dopo undici anni grazie alla vittoria contro il Tottenham, mentre il Napoli ha superato l’Eintracht Francoforte con facilità grazie alle prestazioni di Osimhen e Kvaratskhelia. Inoltre, il Napoli si scontrerà con un’altra squadra italiana in una competizione europea per la seconda volta nella sua storia. L’unico precedente è stato nella stagione 1988/89, quando il Napoli ha battuto la Juventus nei quarti di finale della Coppa UEFA.

Il tabellone prevede che la vincitrice di questa doppia sfida, affonti in semifinale la vincente di Benfica-Inter: anche in semifinale ci sarà un derby italiano? Insomma, sarà una sfida emozionante tra i campioni in carica e coloro che probabilmente vinceranno lo scudetto.

Probabili formazioni e arbitro di Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Pioli.

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania).

Dove vedere Milan-Napoli in tv e streaming

La partita tra Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Amazon Prime Video. Anche in streaming sarà disponibile attraverso il portale di Prime Video di Amazon. Come sempre, siti web sportivi online come TuttoSport e il Corriere dello Sport forniranno aggiornamenti in tempo reale della partita.