REAL MADRID CHELSEA Streaming Gratis info ROJADIRECTA ITA TV, dove vederla: Sky Live Video o Diretta Canale 5?

Dove vedere Real Madrid Chelsea streaming gratis e diretta tv senza Rojadirecta ITA. Gara di andata delle semifinali di Champions League. Il Real Madrid sta cercando di raggiungere la sua prima finale di UEFA Champions League in tre anni. È il grande favorito per questo scontro dopo aver mantenuto la porta inviolata in quattro partite consecutive, e farlo di nuovo qui potrebbe essere potenzialmente vitale. Tuttavia, sebbene il Real Madrid abbia una percentuale di vittorie del 62,5% nelle ultime otto semifinali casalinghe di Champions, ha mantenuto la porta inviolata solo nel 50% di quelle partite. Vincitore della Champions 2012, il Chelsea punta al suo primo massimo titolo europeo dopo quell’anno incredibile. In particolare, i Blues hanno avuto un maggior possesso palla in tutte le loro vittorie precedenti di Champions sotto Thomas Tuchel, con una media margine del 13,33%. Questo sarà il quarto confronto in una competizione europea tra Chelsea e Real Madrid. Il Real Madrid ha affrontato più volte il Chelsea che le altre squadre in tutte le competizioni senza mai riuscire a vincere (1 pareggio, due sconfitte).

Real Madrid Chelsea Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Real Madrid Chelsea viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

La sfida non sarà visibile anche sulle reti Mediaset con la diretta in chiaro su Canale 5. Fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 14 aprile 2021: si gioca allo stadio Signal Iduna Park (Dortmund, Germania). Arbitro: Del Cerro C (Spagna).

Real Madrid Chelsea Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Real Madrid Chelsea streaming gratis per gli

abbonati con(link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su(link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia. Esendo il match trasmesso in chiaro su Canale 5, sarà disponibile anche il live streaming gratuito su Mediaset Play.

Real Madrid Chelsea probabili Formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Militão, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior. Allenatore Zinedine Zidane.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Zouma, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Mount, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic. Allenatore Thomas Tuchel.

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi).

Alternative per vedere Real Madrid Chelsea in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Real Madrid Chelsea non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.