Lazio-Milan Streaming Gratis e TV, dove vederla: Sky o Dazn

Lazio-Milan in tv e streaming, dove vederla. La Lazio di Simone Inzaghi, al rientro in panchina dopo la positività al Covid-19, sfiderà il Milan di Stefano Pioli nel Monday Night della 33a giornata di Serie A. Il confronto mette in palio punti pesanti per la zona Champions League. Ciro Immobile è il bomber della Lazio con 17 goal, mentre Zlatan Ibrahimovic, fresco di rinnovo contrattuale con i rossoneri, è il miglior marcatore del Milan con 15 reti. Scopri le probabili formazioni di Lazio-Milan.

Giocatori protagonisti: Sergej Milinković-Savić ha tre gol e due assist nelle ultime cinque partite della Lazio in Serie A. Anche il suo omologo del Milan, Hakan Çalhanoğlu, è in ottima forma, avendo fatto un gol e due assist nella vittoria per 3-2 della sua squadra nello scontro diretto inverso.

Curiosità: il Milan ha fatto gol in tutti e 17 gli ultimi scontri diretti contro la Lazio, segnando una media di 1,76 gol a partita.

Dove vedere Lazio-Milan streaming e in tv, informazioni

Torneo: Serie A 2020/2021

Quando si gioca: Lunedì 26 aprile 2021

Fischio d’inizio: ore 20:45

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vederla in streaming: Sky Go (link skygo.sky.it), NOW (link www.nowtv.it).

Dove si gioca: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro della partita: Orsato