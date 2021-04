Torino-Napoli Streaming Gratis e TV, dove vederla: Sky o Dazn

Torino-Napoli in tv e streaming, dove vederla. Il Torino sfida il Napoli alla 33a giornata di Serie A. All’andata le due squadre hanno dato vita ad un match incerto e combattuto fino alla fine, che si è chiuso sull’1-1. Al goal di Izzo ha risposto negli ultimi minuti della sfida Insigne. L’ultimo successo del Torino contro il Napoli in Serie A risale al marzo 2015 (1-0 firmato Kamil Glik): da allora sette vittorie partenopee e quattro pareggi. Scopri le probabili formazioni di Torino-Napoli.

Giocatori protagonisti: il miglior contributore del Torino per i gol, Andrea Belotti, ha fatto gol e assist nelle sue ultime tre partite, mentre ha anche incassato cinque gol nell’arco dei suoi 13 scontri diretti personali contro il Napoli. Per quanto riguarda il Napoli, Lorenzo Insigne ha segnato otto gol di apertura in questa stagione di Serie A e vanta un record di tre gol nei suoi ultimi cinque scontri col Torino (incluso un gol di apertura).

Curiosità: le squadre allenate da Davide Nicola hanno subìto il primo gol ed hanno perso in tutti e cinque gli scontri diretti col Napoli, quattro di queste sconfitte sono arrivate sia alla fine del primo tempo che alla fine della partita.

Dove vedere Torino-Napoli streaming e in tv, informazioni

Torneo: Serie A 2020/2021

Quando si gioca: Lunedì 26 aprile 2021

Fischio d’inizio: ore 18:30

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vederla in streaming: Sky Go (link skygo.sky.it), NOW (link www.nowtv.it).

Dove si gioca: Stadio Olimpico Grande Torino (Torino)

Arbitro della partita: Valeri