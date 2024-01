TORINO NAPOLI Streaming TV, dove vedere Gratis con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Torino-Napoli Streaming. Alle ore 15:00 italiane di oggi domenica 7 gennaio 2024, si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino il match Torino-Napoli, valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/24. Entrambe le squadre cercano una vittoria, con il Torino che vuole avvicinarsi al Napoli in classifica. Il Napoli ha avuto un inizio di stagione difficile e si trova all’ottavo posto. Il Torino ha ottenuto migliori risultati in trasferta rispetto alle partite casalinghe. Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Torino-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Torino-Napoli Streaming: probabili formazioni



Ivan Juric, allenatore della squadra, ha annunciato che prevede di utilizzare un modulo 3-4-1-2 per la prossima partita. Nel centrocampo, Tameze giochera insieme a Ilic, mentre in attacco Zapata sarà accompagnato da Sanabria, con Vlasic nel ruolo di trequartista. D’altra parte, l’allenatore Walter Mazzarri dovrà fare a meno di alcuni giocatori che sono infortunati o impegnati in altre competizioni. Meret, Natan ed Olivera sono infortunati, mentre Anguissa ed Osimhen parteciperanno alla Coppa d’Africa. Inoltre, Demme, Gaetano e Juan Jesus sono incerti per la partita. Tuttavia, Politano è tornato a fare parte del gruppo e dovrebbe essere disponibile. Nel reparto difensivo, Gollini sarà il portiere, mentre Ostigard potrebbe sostituire il brasiliano se non fosse disponibile. A centrocampo, Cajuste avrà la possibilità di giocare. In attacco, ci sono ancora dubbi su chi giocherà tra Simeone e Raspadori, ma sembra che Simeone abbia più probabilità di essere schierato.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Djidji, Zima, Sazonov, Vojvoda, Ricci, Gineitis, Seck, Karamoh, Pellegri.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Politano, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri (squalificato: Frustalupi in panchina).

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, D’Avino, Zanoli, Mazzocchi, Demme, Gaetano, Lindstrom. Zerbin, Simeone.

ARBITRO: Mariani di Roma. Guardalinee: Pagliardini-D’Ascanio. 4° Uomo: Bonacina. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Muto.

Dove vedere Torino-Napoli in TV

Torino-Napoli in tv con DAZN che può essere accessibile tramite l’app disponibile su smart tv o con dispositivi come Chromecast, Fire Stick, PlayStation, Xbox o TIM VISION. Dopo una serie di due vittorie e due pareggi, il Torino ha perso la partita più recente in Serie A (contro la Fiorentina); in questo campionato, a ottobre, ha già subito due sconfitte di fila (contro Juventus e Inter).

Torino-Napoli Streaming Gratis in Italiano



Torino-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita è disponibile anche su NOW (a pagamento per tutti). Il Torino ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (1N), tanti successi quanti nelle precedenti 17 gare interne nella competizione (8N, 6P). Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Quali alternative per vedere Torino-Napoli Gratis Live?

Il Napoli ha raccolto 28 punti in questo campionato; dal suo ritorno in Serie A (dal 2007/08), soltanto due volte in 16 stagioni precedenti del massimo torneo i partenopei ne avevano guadagnati meno dopo 18 gare stagionali (24 nel 2019/20 e 23 nel 2007/08, in entrambi i casi non vinse la 19ª).