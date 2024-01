Salernitana JUVENTUS Streaming TV, dove vederla: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Salernitana-Juventus Streaming. Alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 7 gennaio 2024, si gioca Arechi di Salerno il match Salernitana-Juventus, valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/24. La Juventus chiude il girone di andata con una sfida contro la Salernitana, cercando di vincere per rispondere alla vittoria dell’Inter. I bianconeri non potranno contare su Federico Chiesa a causa di un infortunio. La Juve è in una buona forma con quattordici partite senza sconfitte. La Salernitana, invece, sta mostrando un miglioramento nelle ultime partite. Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Salernitana-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Salernitana-Juventus Streaming: probabili formazioni



Inzaghi conferma Ikwuemesi e Tchaouna nel tridente d’attacco, mentre Bohinen agirà come playmaker a centrocampo. Fazio ritorna in difesa insieme a Gyomber, e Daniliuc e Bradaric saranno i terzini. Vlahovic torna titolare in attacco con Yildiz, mentre Nicolussi Caviglia avrà la possibilità di giocare a centrocampo. Weah prenderà il posto di Cambiaso, mentre Kostic giocherà sulla fascia sinistra. La difesa sarà composta da Gatti, Danilo e Bremer, con Szczesny in porta.

SALERNITANA (4-4-2): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Tchaouna, Maggiore, Legowski, Candreva; Simy, Ikwuemesi. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione in panchina: Ochoa, Fiorillo, Bronn, Lovato, Sambia, Martegani, Botheim, Stewart.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Iling, Miretti, Nonge, Milik.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata. GUARDALINEE: Imperiale-Bresmes. IV UFFICIALE: Di Marco. VAR: Valeri. ASS. VAR: Dionisi.

Dove vedere Salernitana-Juventus in TV

Salernitana-Juventus in tv con DAZN che può essere accessibile tramite l’app disponibile su smart tv o con dispositivi come Chromecast, Fire Stick, PlayStation, Xbox o TIM VISION. La Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 13 match di Serie A (10V, 3N), nel campionato italiano è la striscia aperta più lunga senza sconfitte – i bianconeri non fanno meglio da marzo 2022 (16 partite, l’ultima un 2-0 contro la Salernitana).

Salernitana-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Salernitana-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita è disponibile anche su NOW (a pagamento per tutti). Si sfidano la seconda squadra di questa Serie A per clean sheet collezionati (la Juventus con 10, meno solo dell’Inter a 12) e una delle ultime due per gare con la porta inviolata (la Salernitana, una, più solamente del Sassuolo). Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Quali alternative per vedere Salernitana-Juventus Gratis Live?

La sfida non sarà disponibile con siti web come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV, in quanto considerati illegali. Questa sarà la sfida tra la squadra che ha subito meno tiri in porta in questa stagione di Serie A (Juventus, 46) e quella che invece ha incassato il maggior numero di conclusioni nello specchio (Salernitana, 103).