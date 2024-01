ROMA Atalanta Streaming TV, dove vederla Gratis con PC Tablet e Smartphone

Dove vedere Diretta Roma-Atalanta Streaming. E’ il posticipo che chiude la 19esima giornata di Serie A 2023-2024: fischio d’inizio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico della Capitale. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica, con 29 punti per gli ospiti e 28 per i padroni di casa. La Roma ha perso l’ultima partita contro la Juve, ma si è qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra ha ottenuto ottimi risultati nelle partite casalinghe, ma ha faticato in trasferta. L’Atalanta ha vinto l’ultima partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, e sembra aver superato un momento difficile. Tuttavia, la squadra ha avuto difficoltà nelle partite in trasferta. Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Atalanta streaming gratis e diretta video tv.

Roma-Atalanta Streaming: probabili formazioni



La partita tra Zalewski e Spinazzola è ancora una volta in bilico, con Zalewski favorito per giocare sulla fascia sinistra. A causa dell’infortunio di Ndicka, Cristante è ancora costretto a giocare come difensore. Pellegrini potrebbe ottenere una maglia da titolare. Renato Sanches non sarà disponibile. Musso ha un leggero vantaggio su Carnesecchi per essere il portiere, mentre De Ketelaere e Scamacca potrebbero essere schierati in campo.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Huijsen, Karsdorp, Pagano, Pisilli, Celik, Spinazzola, Belotti, Azmoun, El Shaarawy.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranhuk, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

A disposizione in panchina: Musso, Rossi, Comi, Hien, Palomino, Holm, Zortea, Bakker, Mendicino, Pasalic, Muriel, Scamacca.

ARBITRO: Aureliano di Bologna. Guardalinee: Costanzo-Palermo. Quarto Uomo: Doveri. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: S Longo.

Dove vedere Roma-Atalanta in TV

Roma-Atalanta in tv con DAZN che può essere accessibile tramite l’app disponibile su smart tv o con dispositivi come Chromecast, Fire Stick, PlayStation, Xbox o TIM VISION. Dopo una serie di tre sconfitte e un pareggio, l’Atalanta ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A (una sconfitta), si tratta dello stesso numero di successi ottenuti nelle precedenti nove gare di campionato (2N, 4P).

Roma-Atalanta Streaming Gratis in Italiano



Roma-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita è disponibile anche su NOW (a pagamento per tutti). Nessuna squadra ha realizzato più gol di testa della Roma in questo campionato (otto, come la Fiorentina); in quarta posizione in classifica si trova l’Atalanta con sei reti (terza la Juventus a quota sette). Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Quali alternative per vedere Roma-Atalanta Gratis Live?

La sfida non sarà disponibile con siti web come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV, in quanto considerati illegali. In questo campionato di Serie A nessuna squadra ha colpito più legni di Atalanta e Roma (10 ciascuna); in particolare i giallorossi ne hanno colpito uno in entrambe le ultime due partite disputate in campionato, contro Juventus e Napoli, mentre i bergamaschi due nell’ultimo turno, contro il Lecce.