ROMA-ATALANTA Streaming Gratis Online TV Serie A, dove vedere il match: DAZN o Sky Video?

Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 5 marzo 2022, la Atalanta di Gasperini (quinta in classifica con 47 punti dopo 26 partite giocate) fa visita allo stadio Olimpico alla Roma di Mourinho, che si trova subito dietro con 44 punti. Si gioca per la 28a giornata di Serie A.

Nella gara dell’andata, il 18 dicembre scorso, abbiamo visto la miglior Roma di Mourinho, capace di annientare l’Atalanta a Bergamo con una prestazione super, chiusa con il successo per 4-1. I giallorossi arrivano da una striscia di 6 gare senza sconfitte in campionato, i nerazzurri sono invece reduci da due vittorie rotonde: 3-0 all’Olympiacos in Europa League e 4-0 alla Sampdoria in campionato.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Ibanez, Maitland-Niles, Veretout, Sergio Oliveira, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix. Allenatore: Mourinho (in panchina Foti).

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Koopmeiners; Pasalic, Boga. A disposizione in panchina: Sportiello, F Rossi, Muriel, G Pezzella, Malinovskyi, Mihaila, Pessina, Hateboer, Scalvini, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Tegoni e Lo Cicero. Quarto uomo: Sozza. Var: Di Bello. Assistente Var: Ranghetti.

Roma-Atalanta in tv con DAZN (presente anche su TimVision).

La Roma ha vinto l’ultima sfida contro l’Atalanta, dopo una serie di sette gare consecutive senza successi contro questa avversaria in Serie A (3N, 4P); l’ultima volta che i giallorossi hanno superato i bergamaschi in entrambe le partite stagionali in campionato è stata nel 2012/2013 (2-0 all’andata il 7 ottobre 2012, 3-2 al ritorno il 24 febbraio 2013).

Roma-Atalanta streaming con DAZN e Sky Go.

La Roma è la squadra contro cui l’Atalanta ha segnato complessivamente più gol in Serie A: 138, in 119 precedenti – inoltre la Dea non resta a secco di reti contro i giallorossi nella competizione dal 20 agosto 2017 (sconfitta per 0-1), da allora 18 centri in otto incroci.

Dopo una serie di otto KO consecutivi, l’Atalanta è rimasta imbattuta nelle sette trasferte più recenti contro la Roma in Serie A (3V, 4N); infatti, quella dei bergamaschi è l’unica squadra che i giallorossi non hanno mai superato in casa dal 2014/2015 in avanti.