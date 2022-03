JUVENTUS-SPEZIA Streaming Gratis ROJADIRECTA Online TV Serie A, dove vedere il match: PIRLOTV DAZN o Sky Video?

Dove vedere Diretta Juventus-Spezia Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 6 marzo 2022, la Juventus di Allegri (quarta in classifica con 50 punti e con 13 risultati utili consecutivi) riceve visita allo Stadium di Torino dello Spezia di Thiago Motta, reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima contro la Roma. Si gioca per la 28a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Spezia streaming gratis e diretta tv.

Juventus-Spezia Streaming, presentazione match Serie A e probabili formazioni



Dopo la vittoria a Firenze nella semifinale d’andata di Coppa Italia, la Juventus si rituffa in campionato con il sogno di rimettersi in gioco per lo scudetto, come ha ripetuto ultimamente Dybala che oggi non sarà della partita. La vittoria di misura in casa dell’Empoli nell’ultimo turno di Serie A, poi, ha permesso ai bianconeri di recuperare terreno sulle prime tre della classe e di mantenere invariato il gap di punti sull’Atalanta (battuta ieri dalla Roma che l’ha raggiunta a quota 47) che insegue al quinto posto ma con una partita in meno.

Con 50 punti in classifica, la truppa Allegri è l’attuale quarta forza del torneo a cinque lunghezze dall’Inter terza (anch’essa con una gara da recuperare) e a 7 punti dal tandem di testa composto da Napoli e Milan, le quali si affronteranno subito dopo la sfida di Torino alle 20:45.



Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Luca Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Stramaccioni, De Winter, Aké, Miretti, Soulé, Bernardeschi, Kean. Indisponibili: Chiesa, Chiellini, Alex Sandro, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria, Bonucci, De Sciglio, Dybala. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bernardeschi, Morata.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Bourabia, S Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione in panchina: Zoet, Zovko, Hristov, Bertola, Maggiore, Sher, Agudelo, Nguiamba, Pogdoreanu, Antiste, Strelec. Indisponibili: Leo Sena, Nzola, Colley, Sala. Squalificati: Armian, Kiwior. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Fourneau di Roma. Guardalinee: Cecconi e Rocca. Quarto uomo: Miele. Var: Mazzoleni. Assitente Var: Rossi.

Juventus-Spezia in tv con DAZN (presente anche su TimVision).

La Juventus ha vinto in tutti i tre precedenti contro lo Spezia in Serie A, segnando almeno tre gol in ognuno di questi (10 reti segnate e tre subite in totale dai piemontesi).

Vedere Juventus-Spezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go.

Lo Spezia non ha ancora trovato il gol nelle due trasferte disputate finora in terra piemontese in Serie A: 0-0 con il Torino nel gennaio 2021 e sconfitta 3-0 con la Juventus nel marzo 2021.

Dalla quinta giornata di questo campionato in poi (dal 21 settembre) la Juventus ha raccolto 48 punti in 23 partite di Serie A (14V, 6N, 3P), più che qualsiasi altra formazione (l’Inter ne ha 45 nel parziale, ma in 22 gare).

Video Highlights Spezia-Juventus 2-3

La partita di andata giocata il 22 settembre scorso ha visto la vittoria della Vecchia Signora allo Stadio Alberto Picco (La Spezia), partita diretta dall’arbitro Aureliano. Kean porta in vantaggio i Bianconeri al 28′ su assist di Rabiot, pareggio di Gyasi al 33′. Rimonta locale con Antiste al 49′ e pareggio Juve con Chiesa al 66′. Il gol della vittoria della Juve è arrivato con De Ligt al 72′. Ecco il video con gli highlights: