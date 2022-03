NAPOLI-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA Online TV Serie A, dove vederla: PIRLOTV Facebook YouTube SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Napoli-Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 6 marzo 2022, il Napoli di Spalletti e il Milan di Pioli si affrontano allo stadio “Diego Armando Maradona” per un incrocio scudetto di estrema importanza. Si gioca per la 28a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Milan streaming gratis e diretta tv.

Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 14 confronti di Serie A con il Napoli (3-1 fuori casa il 22 novembre 2020) e in questo parziale ha subito otto sconfitte (5N), tra cui le ultime due in ordine di tempo (entrambe per 0-1).

Napoli-Milan Streaming, presentazione match Serie A e probabili formazioni



Il big match della 28esima giornata di campionato, mette di fronte Napoli e Milan: entrambi secondo con 50 punti. In palio la vetta della classifica. La squadra di Luciano Spalletti sta vivendo un periodo molto positivo in campionato. Infatti non ha mai perso nel 2022 in Serie A, pareggiando con Juve, Inter e Cagliari e vincendo contro Sampdoria, Bologna, Venezia, Salernitana e Lazio. Invece nelle coppe male: fuori con la Fiorentina in Coppa Italia e fuori dall’Europa League contro il Barcellona.

I rossoneri di Stefano Pioli si presentano al Maradona dopo 3 pareggi consecutivi nelle due competizioni in cui sono ancora in corsa. In campionato hanno deluso con Salernitana (2-2) e Udinese (1-1), in Coppa Italia hanno impattato per zero a zero l’andata del derby contro l’Inter, valido per la semifinale d’andata.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Anguissa, Elmas, Lozano, Ounas, Mertens, Petagna.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, B Diaz, Castillejo, Rebic, Ibrahimovic.

Arbitro: Orsato di Schio. Assistenti: Preti e Giallatini. Quarto Uomo: Camplone. VAR: Valeri. Assistente VAR: Vivenzi.

Napoli-Milan Diretta al posto di Rojadirecta TV



Napoli-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si gioca dopo Juventus-Spezia delle ore 18.

Il Milan ha vinto nell’ultima trasferta a Napoli di campionato (3-1 il 22 novembre 2020) e non ottiene due successi di fila in casa degli azzurri in Serie A dal 1981 (in quel caso la seconda partita terminò 1-0 per i rossoneri grazie all’autorete di Ferrario).

Napoli-Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta Online in Italiano



Vedere Napoli-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

In tutte le ultime cinque sfide tra Napoli e Milan in casa dei partenopei in Serie A sono sempre stati segnati almeno tre gol a match (22 in totale, 4.4 di media a match).

Napoli-Milan Streaming alternativa Rojadirecta ITA?

La sfida tra Napoli-Milan non sarà disponibile in alternativa Napoli-Milan Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti in questo girone di ritorno in Serie A (18 punti in otto partite), il Milan è quarto in questo parziale (15 punti in otto gare); gli azzurri avevano iniziato questo girone d’andata con otto vittorie nelle prime otto, seguiti proprio dai rossoneri in classifica (sette vittorie, un pareggio).

Video Highlights Milan-Napoli 0-1



La partita di andata giocata il 19 dicembre scorso ha visto la vittoria del Napoli a San Siro, partita diretta dall’arbitro Massa. A decidere la partita, il gol di Elmas in apertura, dopo soli 5 minuti di gioco, con un colpo di testa su assist di Zielinski. Al 90′ venne annullato un gol al Milan per posizione di fuorigioco di Kessie. Ecco il video con gli highlights: