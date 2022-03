LIVERPOOL-INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: PirloTV, Canale 5, Sky o Amazon Prime?

Dove vedere Diretta Liverpool-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi martedì 8 marzo (festa della donna), l’Inter di Simone Inzaghi giocherà sul campo dello stadio di Anfield per sfidare il Liverpool di Jürgen Klopp per la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Liverpool-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Liverpool-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Si parte dallo 0-2 dell’andata, firmato con i gol di Firmino e Salah. Serve un vero miracolo a Liverpool con i nerazzurri che per passare il turno dovranno vincere con tre goal di scarto, visto il cambio della regola relativa alla valenza delle reti siglate fuori casa. La squadra di Klopp non perde nel suo mitico fortino da un anno esatto in Premier e, addirittura, dal 25 novembre 2020 nella massima competizione europea. L’ultima violare Anfield fu proprio una squadra italiana: l’Atalanta.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander A, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Elliott; Salah, D, Jota, Mané. Allenatore: Jurgen Klopp. A disposizione in panchina: Kelleher, Konate, Tsimikas, Thiago Alcantara, Milner, Oxlade-Chamberlain, Keita, Jones, Firmino, Diaz, Origi, Minamino.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Dimarco, Vecino, Gagliardini, Darmian, Gosens, Caicedo, Dzeko, Correa.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna). Guardalinee: Devís e Palomar. 4° Uomo: De Burgos. VAR: Munuera. Assistente VAR: Cuadra Fernández.

Liverpool-Inter in Diretta TV al posto di Rojadirecta TV



Liverpool-Inter in diretta tv su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), con telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. La partita, le cui emozioni saranno raccontate da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 di Mediaset.

Il Liverpool ha vinto ognuna delle tre partite contro l’Inter in UEFA Champions League e in tutte e tre non ha subito neanche un gol (2-0 e 1-0 nel 2007-08 e 2-0 nella gara di andata di questa settimana) e tutte e tre le partite erano negli ottavi di finale della competizione.

Liverpool-Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Liverpool-Inter streaming gratis per gli abbonati Sky con il servizio Sky Go, la cui app è scaricabile su pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con NOW TV, la piattaforma che permette di assistere alla programmazione di Sky (previo acquisto di uno dei pacchetti offerti). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Questa sarà la terza visita dell’Inter per affrontare il Liverpool nella competizione europea. Il L’Inter ha perso le due partite precedenti, entrambe arrivate nei turni a eliminazione diretta di Coppa Europa/Champions League. spareggi di Coppa Europa/Champions League (3-1 nella semifinale del 1965 e 2-0 negli ottavi di finale del 2008).

Liverpool-Inter Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida Liverpool-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

L’Inter ha perso quattro delle sue cinque trasferte contro squadre inglesi in UEFA Champions League, vincendo solo una volta: 1-0 contro il Chelsea del 2009-10, l’ultima stagione in cui alla fine hanno sollevato il trofeo.