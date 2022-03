REAL MADRID-PSG Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky, SportMediaset o Prime Video?

Dove vedere Diretta Real Madrid-PSG Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 9 marzo 2022, Il Real Madrid di Ancelotti riceve al Santiago Bernabeu il PSG di Pochettino per la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Atto secondo: dopo la rete decisiva di Mbappè all’andata, i blancos sono obbligati alla rimonta per poter accedere ai quarti. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Real Madrid-PSG streaming gratis e diretta video tv.

Karim Benzema ha segnato 12 gol nelle sue ultime 11 partite in casa in Champions League con il Real Madrid. In totale, il francese ha segnato 64 gol per la squadra spagnola nella competizione: meglio di lui solo Cristiano Ronaldo (105) e Raúl González Blanco (66).

Diretta Real Madrid-PSG Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Un Real Madrid sotto pressione deve rimediare all’1-0 dell’andata contro il Paris Saint-Germain se vuole raggiungere i quarti di finale di UEFA Champions League (UCL). Gli spagnoli hanno reagito a quella batosta vincendo le successive tre partite di campionato, nonostante abbiano vinto solo un primo tempo. Il tecnico Carlo Ancelotti ha descritto l’ultima vittoria (4-1 contro la Real Sociedad) come “quasi perfetta”.

Dalla partita di andata, il PSG ha perso due volte (1 vittoria) contro squadre che puntavano alla qualificazione europea, non proprio la preparazione ideale a questo scontro che potrebbe portarlo in vantaggio nel record storico dei testa a testa (4 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte) oltre che ai quarti di finale. Si affiderà all’esperienza di Lionel Messi in questa sua prima trasferta al Bernabéu da quando ha lasciato il Barcellona, ​​anche se non vince qui da marzo 2019.

Mbappè recupera. Donnarumma sarà titolare, ma non Sergio Ramos che torna da avversario al Bernabeu. Emergenza a centrocampo per Ancelotti: squalificato Casemiro, al suo posto Kroos o Camavinga. Benzema guiderà l’attacco.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, E Militao, Nacho, Alaba; Modric, F Valverde, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius J. Allenatore: Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Marcelo, Vallejo, Lucas Vazquez, Ceballos, Isco, Camavinga, E Hazard, Jovic, Bale, Rodrygo, Mariano Diaz.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, N Mendes; Danilo P, Verratti, Paredes; Messi, Mbappé, Neymar. Allenatore: Pochettino. A disposizione in panchina: Navas, Letellier, Kehrer, Diallo, Dagba, I. Gueye, Wijnaldum, Dina Ebimbe, Michut, Simons, Di Maria, Icardi.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda). Guardalinee: Steegstra e De Vries. 4° Uomo: Lindhout. VAR: Van Boekel. Assistente VAR: Blom.

Real Madrid-PSG in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Lionel Messi non ha segnato nei suoi ultimi 695 minuti disputati contro il Real Madrid in tutte le competizioni, L’argentino ha anche sbagliato un rigore nel match di andata, il suo 5° errore dal dischetto in Champions.

Real Madrid-PSG streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. I primi 30 giorni sono gratuiti per tutti.

La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Kylian Mbappé è stato direttamente protagonista in 18 gol del PSG nelle ultime 13 partite di Champions League (13 gol e 5 assist).

Dal suo debutto nella competizione nel settembre 2013, Neymar è il giocatore che ha fornito più assist in Champions League (27). Sei di questi hanno avuto come destinarario Kylian Mbappé.