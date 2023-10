NAPOLI MILAN Streaming Gratis Web, dove vedere Online TV: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Napoli-Milan Streaming Online. Napoli e Milan si scontrano in una grande sfida di Serie A valida per la 10a giornata. Entrambe le squadre cercano di accorciare il divario in classifica, con il Napoli al quarto posto e il Milan al terzo. Il Napoli (non ha ancora segnato nei primi 15 minuti, in nessuna partita in questa stagione di Serie A) ha ottenuto vittorie sia in Champions League che in campionato, mentre il Milan ha perso la vetta della classifica dopo una sconfitta contro la Juventus. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito tutti i modi per vedere Napoli-Milan streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Napoli-Milan Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Rudi Garcia potrebbe schierare il tridente Raspadori-Politano-Kvaratskhelia, ma Simeone è pronto a giocare. Anguissa è recuperato a centrocampo, ma potrebbero giocare Elmas o Cajuste al suo posto. In difesa, Rrahmani e Natan saranno al centro, con Di Lorenzo, Olivera o Mario Rui sulle fasce. Meret sarà in porta. Il Milan giocherà con il solito modulo 4-3-3, con Pulisic, Leao e Giroud in attacco. Musah, Adli e Reijnders saranno a centrocampo, mentre Kalulu, Tomori, Calabria e Theo Hernandez saranno in difesa. Maignan sarà il portiere. Sia Jovic che Okafor sono tornati disponibili.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Zanoli, Olivera, Ostigard, D’Avino, Elmas, Gaetano, Anguissa, Demme, Zerbin, Lindstrom, Simeone.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Reijnders, Krunic, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Kjaer, Pellegrino, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Pobega, Romero, traoré, Okafor, Jovic.

Arbitro: Orsato di Schio. Guardalinee. Costanzo-Passeri. 4° Uomo: Marinelli. VAR: Marini. Assistente VAR: Paganessi.

Napoli-Milan in TV, che canale?



Napoli-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Napoli-Milan anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Edoardo Testoni e Marco Parolo.

Quando era dietro in classifica, il Napoli ha vinto tre delle ultime quattro partite contro il Milan. L’ultima vittoria è stata il 19 dicembre 2021, con un gol di Elif Elmas. Il Milan ha vinto una sola volta in questo periodo, il 22 novembre 2020, con un punteggio di 3-1.

Dove vedere Napoli-Milan Streaming Gratis in Italiano



Napoli-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nonostante la sconfitta contro la Juventus, il Milan ha vinto sette delle prime nove partite del campionato di Serie A. Potrebbe raggiungere otto vittorie nelle prime dieci partite, come è successo per tre volte negli ultimi quattro campionati. Questo è accaduto solo in 63 occasioni precedenti.

Opzione Napoli-Milan Streaming alternative

La sfida Napoli-Milan non sarà disponibile in alternativa Napoli-Milan Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Il Milan fa parte delle tre squadre, insieme a Burnley e Aston Villa, che non hanno segnato né subito gol di testa nelle principali leghe calcistiche europee.