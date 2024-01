Torino-Napoli, Mazzocchi esordio da record: espulso dopo soli 5 minuti

Pasquale Mazzocchi, difensore del Napoli, è stato espulso dopo soli 292 secondi dal suo esordio con la squadra durante la partita contro il Torino, partita della 19esima giornata di Serie A persa 3-0. bruttissimo fallo a centrocampo su Lazaro è stato espulso per l’incredulità di Walter Mazzarri in tribuna. Questo episodio insolito, che è raro per un debuttante, è accaduto anche ad altri giocatori nel corso della storia della Serie A (vedi Alessandro Zamboni che nel 1997 è stato espulso all’esordio col Napoli). Cinque o sei minuti però non sono un record: il cartellino rosso mostrato a Moise Kean durante Roma-Juventus dopo 40 secondi dal suo ingresso in campo.

